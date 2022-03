Fue el resultado de la reunión que mantuvo el gobernador Oscar Herrera Ahuad con el presidente de la petrolera nacional, Pablo González. Ante próximos incrementos, hay un compromiso para que en la provincia no suba más que otros distritos. YPF vendrá a conocer los avances de la provincia en la producción de energía fotovoltaica.

El gobernador Oscar Herrera Ahuad mantuvo el lunes último en Buenos Aires, una reunión con el presidente de YPF, Pablo González, a quien le expuso que Misiones paga el precio más alto del país en combustibles y a la vez, reclamó por el faltante en los surtidores, ante la altísima demanda. Ambos pedidos fueron escuchados y sólo uno fue atendido. El titular de YPF confirmó que no se redujo el cupo e incluso le exhibió al mandatario misionero, las cifras que confirman el incremento en el despacho de combustibles, tanto de gasoil como nafta. Sin embargo, con relación al precio, Pablo González no accedió a disminuirlo y sólo hubo un compromiso para que, ante futuros incrementos, en Misiones no suba más que los demás distritos.

Con la apertura de fronteras, ciudadanos brasileños y paraguayos llegan masivamente hasta las estaciones de servicios de Misiones para comprar combustibles, favorecidos por la diferencia cambiaria. Esa situación puso a la provincia al tope de la demanda sucesivamente en los últimos meses y provocó faltante de naftas. A eso se le sumó el último aumento por encima del 11%, que convirtió a la tierra colorada, en la región donde se abona el combustible más caro de la Argentina.

Atrás quedó el acuerdo de la refinería nacional YPF y las demás petroleras de congelar los precios, medida que se mantuvo hasta el mes de febrero. A partir de entonces, las actualizaciones elevaron el precio del litro de nafta súper en Posadas a $120,70 y en Iguazú a $123,20, mientras que en Río Gallegos o Ushuaia se abona $88, 20 la súper, en un claro ejemplo de una zona que no tiene la misma carga impositiva que el resto del país. Las asimetrías no sólo se notan comparando el norte con el sur, en Capital Federal, el litro de la nafta súper se consigue a $109,90.

A pesar de estos datos que Pablo González los conoce en detalle, sólo expresó que, en subas venideras, todo el norte argentino tendrá condiciones similares y la excepción a la regla, como siempre, será Buenos Aires, donde el presidente de YPF explicó que seguirá siendo más barato, por la presencia de todas las refinerías.

Las conversaciones entre Oscar Herrera Ahuad y Pablo González seguirán probablemente en Misiones, a donde el presidente de YPF fue invitado para conocer los avances en la producción de energía fotovoltaica. La intención es que la petrolera nacional, financie obras de en la provincia como también otras ligadas a las ciencias y la innovación.

Otras gestiones

Durante su estadía en Buenos Aires, Herrera Ahuad concretó una importante reunión de trabajo con Gustavo Arrieta, Administrador General de la Dirección Nacional de Vialidad en el marco de la cual la entidad nacional rubricó con Misiones el compromiso que permitirá, estiman a mediados de abril, firmar el convenio de financiamiento y licitar la construcción del nuevo puente sobre el Arroyo Pindayti, por Ruta Provincial N° 2. Al mismo tiempo se concretará el convenio para la Etapa 2 de la Repavimentación de la Ruta Provincial N° 17, la travesía Urbana de Pozo Azul y la rotonda en la intersección de Ruta Provincial N° 20.

En el mismo encuentro también se confirmó la incorporación de la obra «Soterramiento de la RN12 en el cruce con la RP213» al presupuesto de la Travesía Urbana de Posadas, obra fundamental para la ciudad y la provincia. En el marco del encuentro también se avanzó ratificando ante el funcionario nacional, la necesidad de continuar con la Autovía en Ruta Nacional 12 y otras obras fundamentales para la provincia.

Herrera Ahuad adempas, mantuvo un encuentro con Eduardo “Wado” de Pedro, ministro del Interior de la Nación y Silvina Batakis, Secretaria de Provincias, con quienes abordó temas vinculados con las consecuencias de la emergencia provocada por los incendios y las posibles alternativas de asistencia, teniendo en cuenta la difícil situación ambiental, social y productiva que enfrentan las zonas afectadas por la emergencia ígnea.