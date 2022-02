Estará ubicado en San Juan, donde se detectó la mejor radiación del mundo para estos proyectos. Generará electricidad equivalente a 140.000 hogares. El 40% de la oferta eléctrica ya está comprometida.

YPF invertirá a través de su compañía YPF Luz unos u$s90 millones para construir el parque solar más grande de Argentina, que se llamará Zonda y estará ubicado en San Juan, y generará 300 MW a principios de 2023, lo que equivale a electricidad para 140.000 hogares.

El parque se construirá en tres etapas de 100 MW cada una y permitirá evitar unas 120.000 toneladas de Dióxido de Carbono (C02) al año. Las obras crearán al menos 90 puestos de trabajo nuevos y estará finalizado a principios del 2023. El 40% de lo que generará este parque ya está comprometido a empresas vinculadas a la minería y otros servicios, radicadas en las cercanías del Zonda.

El anuncio de las inversiones se realizó en el parque solar de Ullum, en San Juan, y participaron el jefe de Gabinete, Juan Manzur, el gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, el presidente de YPF, Pablo González, el CEO de YPF Luz, Martín Mandarano, y el ministro de Obras provincial, Julio Ortiz Andino, el presidente la Empresa Provincial de Energía (EPSE), Juan Carlos Caparrós, entre otras autoridades locales y legisladores.

Según dijo Uñac, esta inversión de YPF llevará a duplicar la cantidad de paneles solares que hoy posee la provincia de generación eléctrica, interconectada al sistema nacional. “Esta inversión podría haber sido en cualquiera otra provincia, pero con las condiciones de radiación de San Juan decidieron que sea acá, gracias por apostar al desarrollo federal”, subrayó.

Mandarano explicó que YPF Luz invierte en generación de energía eléctrica desde 2013, primero con gas natural, que según dijo es el “puente” entre la energía convencional y la renovable, y luego con proyectos eólicos, que ya suma 400 MW. “Hoy lanzamos nuestro primero proyecto solar en San Juan, donde la radiación es de las más fuertes del mundo. Tenemos mediciones que nos permiten confirmar que es uno de los puntos que compite con el Desierto de Atacama, lo que nos permitirá desarrollar un proyecto de alta eficiencia”, subrayó.

Los paneles que se usarán en Ullum son bifaciales, que toman el sol directo y lo que rebota del piso, y la energía se destinará a sectores industriales y comerciales, que podrán ser más competitivos. “Con esto diversificamos nuestra matriz energética, y ya son seis provincias donde YPF Luz desarrolla actividades”, agregó Mandarano. “Queremos energía cada día más barata, más económica, que llegue a toda la población, que sea sustentable, renovable y asequible para las argentinos”.

González destacó la mirada federal de las inversiones y las obras. “Este año YPF cumple 100 años, desde el sueño de Mosconi que pensó una petrolera diferente, cuando el mundo pensaba en una matriz privada de explotación de hidrocarburos, se pensó en un bien estratégico nacional. Hoy es un debate, y durante 100 años ha seguido la historia de la Argentina, cuando fue privatizada y recuperada en el 2012”, recordó, y aseguró que “hoy estamos pensando que la etapa de la transición energética se va a financiar con los recursos convencionales y no convencionales de hidrocarburos”.

“YPF tiene la obligación de producir petróleo y gas y autoabastecer el mercado (local). De una situación que parecía el default, hoy estamos anunciando una inversión de u$s3.700 millones para este año, es la más grande de los últimos cinco años”, señaló González.

El titular de la compañía reveló que la recuperación de la actividad de YPF que hoy se ve se logró con el acompañamiento del Estado, y en particular con un financiamiento del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses. “Parte de esos fondos fueron destinados a financiar renovables”, indicó, y detalló que con esos fondos se desarrolló el parque eólico Cañadón León, agregando 123 MW, que sumarán un total de 400 MW totales en funcionamiento. YPF Luz en total tiene una meta de 2.000 MW de generación de energía limpia por alcanzar.

Manzur dijo que “hoy se vie un punto de inflexión” para el país y la provincia, porque según comentó, en San Juan hay una planificación estratégica. “A partir de esto son posibles estas inversiones en algo que es central: la energía. Sin energía no hay desarrollo, sin desarrollo no hay producción y sin producción no hay trabajo”, analizó.

«Buscamos una Argentina federal, en la cual las familias, vivan donde vivan, se pueden desarrollar, que manden a sus hijos a la escuela y tengan acceso a los bienes básicos y poder seguir progresando. Que sea una Argentina que integre, que mire adelante y cierre brechas, que se van a cerrar a partir de la inversión, que es lo que hoy pasó aquí», remarcó el jefe de Gabinete.