La mamá de Kevin Aguirre, el misionero arrollado en Corrientes, reclamó justicia y que identifiquen al responsable de la tragedia

Mientras investigadores buscan identificar y ubicar al vehículo que atropelló y provocó la muerte del misionero Ariel Kevin Aguirre (24), cuando caminaba sobre la ruta nacional 118 en la localidad correntina de San Miguel, familiares del joven despidieron ayer sus restos luego de una emotiva ceremonia en su Candelaria natal.

Sin respuestas y con mucho dolor en el corazón, Cayetana Natalia Castillo lamentó profundamente la repentina desaparición física de su único hijo varón, que por no conseguir trabajo en Misiones optó por viajar a la vecina provincia en busca de un mejor pasar.

Con mucha tristeza reflejada en sus palabras, la mujer habló y comentó que se enteró de la terrible noticia por una de sus hijas, quien actualmente vive en Buenos Aires y a quien avisaron compañeros de secundaria luego de ver la noticia de la muerte del joven en distintas publicaciones en redes sociales.

“Fue una noticia que nunca imaginé recibir, creo que aún no estoy creyendo a pesar que esta mañana (por ayer) sepulté a mi único hijo varón quien había ido a Corrientes a trabajar. El sábado pasado fue la última vez que vi a mi hijo ya que él estaba en mi casa y me comentó su proyecto, trabajar en Corrientes y después ir a buscar trabajo a Buenos Aires”, comenzó su relato la mujer.

Acto seguido, comentó: “Yo le pedí que no vaya, que sé quede por acá, pero él se fue igual y lo que no entiendo qué hacía en San Miguel, porque él había salido para ir a trabajar a Itá Ibaté y hoy a causa de una persona desalmada que le chocó y lo dejó tirado no tengo a mi hijo conmigo”. La mujer cree que Kevin fue atropellado cuando iba a trabajar y no entiende cómo pudo haber sido atropellado en una zona en donde hay buena iluminación. “No entiendo cómo mi hijo no vio las luces del auto, cómo él o la que conducía no vio a Kevin, es todo un sinfín de preguntas que por ahora no tengo las respuestas”.

Por otro lado, Cayetana agradeció mucho al intendente de Candelaria, Carlos Flores, y a la Policía de Misiones que colaboraron con la familia Castillo en todo momento. También señaló que su hijo era un jovencito con muchos sueños de salir adelante, a fuerza de trabajo y honestidad. “Estoy tan angustiada por lo que le pasó y la forma que lo abandonaron ya que ni a un perro se le hace eso. El único alivio es que el forense que habló conmigo me dijo que la muerte de mi hijito fue instantánea, que no sufrió”, refirió.

Por último reclamó a las autoridades a cargo de la investigación que identifiquen al responsable del siniestro fatal.

“Yo quiero saber el motivo, por qué lo atropellaron y lo dejaron. Tantas cosas nos preguntamos con mis hijas y el dolor es profundo”, repitió Cayetana quien vive en el barrio San Cayetano de Candelaria.

Pesquisas

En base al primer relevamiento hecho por efectivos de la Policía de Corrientes en torno a los restos de plástico encontrados a pocos metros del cuerpo del misionero, los pesquisas lograron establecer que se trató de restos de un paragolpes delantero de lo que sería una camioneta utilitaria.

Medios correntinos indicaron que a partir del análisis se logró identificar una numeración que coincidía con el número de chasis de una Ford Transit, un tipo de vehículo VAN, modelo 2014. Y que por estas horas es intensamente buscado.

Según fuentes policiales, el siniestro vial tuvo lugar el martes por la mañana, sobre la ruta nacional 118, entre los kilómetros 125 y 126, alrededor de las 5:30. El joven fue atropellado por un vehículo que, en lugar de detenerse para socorrer al peatón, huyó de la escena y dejó herido al misionero.