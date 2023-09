Hoy productores e industriales se vuelven a reunir para intentar definir una nueva grilla de precios para la yerba mate. Desde el INYM buscan el consenso entre ambos eslabones de la cadena productiva, que “se fije un precio justo” y evitar así que el precio quede en manos de Nación.

Tras no haber podido llegar a un acuerdo antes, ambos sectores vuelven a encontrarse hoy para negociar una vez más el precio de la hoja verde y la yerba canchada. De no haber consenso, irá a laudo y será el Gobierno nacional por medio de la Secretaría de Agricultura, quien definirá el precio de la yerba.

“Desde el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) buscamos justamente que se acerquen las partes, que cada uno de los eslabones de la cadena (productores, secaderos, molinos y cooperativas) busquen y alcancen un acuerdo. Y ponemos todo lo que está a nuestra disposición para que así suceda y se pueda fijar el precio en la zona productora”, aseguró Juan José Szychowski, presidente del INYM.

Szychowski reconoció que notan una gran predisposición para lograr un consenso por parte de ambas partes, pero por supuesto la situación económica nacional es un gran impedimento que no está ayudando a que se fije un precio específico. Y dejó en claro que si bien el objetivo principal es llegar a un acuerdo entre toda la cadena y que no vaya a laudo; no será en detrimento de nadie. Por este motivo, no se descarta un nuevo cuarto intermedio.

“Queremos un acuerdo beneficioso para todos los sectores. Partiendo de la base, el precio justo tiene que ser la grilla de costos más un margen de ganancia. Siempre vamos a buscar el acuerdo, pero teniendo presente que el productor debe tener un precio justo, un precio que le garantice vivir dignamente”, sostuvo Szychowski.

“Llegar a un acuerdo por un acuerdo no tiene sentido. El acuerdo tiene que ser beneficioso para todos los sectores”, aclaró el presidente del INYM.