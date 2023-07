La yerba mate cerró el primer semestre con el consumo interno más alto de los últimos cinco años y el nivel más elevado de exportaciones desde 2020. En junio se volcaron al mercado interno 23.561.630 de kilos, lo que acumula en el primer semestre un total de 138.749.598 de kilos, 0,91 por ciento más que el año pasado.

En cuanto al mercado externo, en junio se vendieron 3.850.206 kilos, lo que arroja un acumulado de 18.766.686 kilos, 9,86 por ciento más que el año pasado. El volumen también es más alto que el del primer semestre de 2021, aunque fue superado en 2020 con 19,6 millones de kilos.

Justamente ese año fue el récord de exportaciones, con 42 millones, mientras que en 2022, se exportaron 40 millones de kilos.

Los datos entusiasman a los que buscan nuevos caminos para la yerba mate. Hay demanda. Hay que encontrar la diferenciación. Las principales exportadoras de Misiones son La Cachuera y Piporé, seguidas por el grupo Kabour, también en Misiones. Recién en cuarto lugar aparece Las Marías y el quinto lugar vuelve a ser misionero, con la Cooperativa Agrícola Limitada de Oberá. El furor por la yerba motiva incluso a industrias que sólo se dedicaban al mercado interno. La cooperativa Andresito contrató un ejecutivo para recuperar mercados externos.

El efecto Messi y el plan para que la yerba conquiste Estados Unidos

Durante 2022 la yerba mate misionera llegó a unos 25 países en el mundo y salvó el equilibrio ante una leve caída en el consumo interno. La yerba es uno de los productos de Misiones con mayor presencia en el mundo, mientras que la totalidad de los productos misioneros está presente en 105 países. Es decir, en más de la mitad del territorio mundial hay por lo menos un producto con origen en Misiones.

Volviendo específicamente al caso de la yerba mate, es sin dudas el producto insignia de Misiones y totalizó exportaciones durante 2022 por u$s 76,2 millones, creciendo 22,4% contra 2021. Además, medido en cantidades, las exportaciones de este producto crecieron 21,6%.

Si bien Estados Unidos es el principal socio comercial de Misiones (u$s 93,6 millones en 2022), Siria es el comprador por excelencia de la yerba mate misionera, totalizando u$s 54,5 millones en compras de ese producto (el 100% de lo que la provincia envía a ese país) teniendo un incremento más que importante (38,3% anual). El segundo país que más yerba le compra a Misiones es Chile (u$s 8,4 millones) y le siguen España (u$s 3,2 millones) y Estados Unidos (u$s 1,7 millones). Como dato complementario, en 2022 se abrieron nuevos mercados para la yerba misionera: Colombia (por u$s 0,8 millones), Emiratos Árabes Unidos (u$s 0,4 millones), Italia (u$s 0,3 millones), Países Bajos (u$s 0,1 millones) y Turquía (u$s 1 millón).