El seleccionado argentino enfrentará a Honduras en el estadio Hard Rock de Miami desde las 21, en uno de sus últimos partidos de preparación antes del inicio del Mundial de Qatar.

A dos meses del debut ante Arabia Saudita (22 de noviembre), el equipo dirigido por Lionel Scaloni asumirá una de sus últimas pruebas y buscará extender su histórico invicto de 33 partidos.

Con el capitán Lionel Messi de titular, la Albiceleste se medirá un rival considerablemente más débil como Honduras, que compartió las eliminatorias de Concacaf con México, segundo obstáculo del seleccionado en el grupo C de la Copa del Mundo.

Argentina cerrará la última ventana Fifa para amistosos el próximo martes ante Jamaica, en Nueva Jersey y el último partido de preparación para el Mundial será el 16 de noviembre contra Emiratos Árabes Unidos -dirigido por Rodolfo Arruabarrena- en Abu Dabi.

En estos amistosos, el cuerpo técnico de Scaloni intentará sacar las conclusiones finales para confeccionar la lista de 26 futbolistas que viajarán a Qatar.

En aproximadamente un mes, a fines de octubre, Scaloni deberá entregar una lista previa con un mínimo de 35 futbolistas que deberá ser recortada a 26 en la semana previa al inicio de la competencia.

Para afrontar este primer compromiso de la gira, Scaloni tiene la intención de presentar una formación con la mayoría de habituales titulares. Si se tiene como referencia la Finalissima contra Italia en Londres del pasado 1 de junio, habrá dos cambios y existen dos dudas.

La primera variante será en defensa con el ingreso de Germán Pezzella o Lisandro Martínez por Cristian Romero, quien tuvo una demora con la visa de ingreso a Estados Unidos y no pudo viajar. La otra será el regreso de Leandro Paredes, quien se había perdido la Finalissima por lesión y en su lugar jugó Guido Rodríguez.

La duda es Giovani Lo Celso ya que no está en sus mejores condiciones físicas por una molestia que le permitió jugar apenas 30 minutos en el último partido de Villarreal.

Algo similar sucede con Marcos Acuña, quien habitualmente alterna la titularidad en el lateral izquierdo con Nicolás Tagliafico.

La posible ausencia de Lo Celso abriría la interesante posibilidad de ver el debut de Enzo Fernández con la Albiceleste.

“Tienen que tener continuidad en su club”

En la conferencia de prensa de ayer Lionel Scaloni no confirmó la formación para el partido y dejó en claro su preocupación por los lesionados de cara al armado de la lista definitiva para el Mundial.

Al ser consultado sobre las ausencias puntuales de Juan Foyth y Exequiel Palacios por molestias físicas, el entrenador explicó que le preocupa que todos los jugadores en consideración lleguen en óptimas condiciones al momento de cerrar la nómina.

“Lo que me preocupa es que Palacios se recupere, que llegue bien. Después, en un Mundial, no hay tiempo. Hay que valorarlo. Está en un buen momento. Es un jugador que para nosotros siempre estuvo. Me importa que, al momento de dar la lista, sea una decisión técnica y no porque esté lesionado”, afirmó. A su vez, dijo que los futbolistas “tienen que tener continuidad en su club”.

A su vez, el técnico dejó en claro que todos los citados “tienen posibilidades de jugar” y que algunos (como Enzo Fernández y Thiago Almada) “pueden ser el futuro de la Selección”. A su vez, no descartó que estén en Qatar: “También pensando que pueden estar en la lista final”.

Como lo hace habitualmente, Scaloni le tiró flores a Lionel Messi y aseguró que “conmigo va a jugar siempre, no hay dudas”.

“Va a jugar y estará en la cancha siempre. Es un caso diferente a los demás, no hace falta decirlo. Está alegre, está bien. El equipo ha dado un paso adelante. Estamos contentos por su presente”, expresó sobre el presente del astro argentino en el PSG.

“Siempre respetando la idea, juegue quien juegue, tenemos buen pie. Hay que juntar jugadores en el centro del campo, que jueguen bien. Las dudas no es en base a rendimientos sino en base a qué me va a servir en el Mundial. En un mes puede cambiar todo. Espero que no. Hay jugadores que pueden mejorar su rendimiento. Importa que demuestren cómo están, que respeten al rival”, se refirió el DT de la selección en cuanto a los puntos que tendrá en cuanta para conformar la lista definitiva para Qatar 2022.