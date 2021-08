El Anfiteatro Municipal “Manuel Antonio Ramírez” podría ser la sede para la velada boxística entre el misionero y el cordobés que se desarrollará el 27 de agosto.

La noticia se conoció tras el anuncio del Gobernador de la Provincia, Oscar Herrera Ahuad sobre nuevos eventos deportivos en la tierra colorada. En las últimas horas, fuentes consultadas confirmaron que Alejandro el “Cuervo” Silva se sacará las ganas antes de su gira por Estados Unidos y peleará por primera vez en Misiones, el 27 de agosto ante Maico Sommariva.

Tras haberse consagrado campeón de la Copa Miguel Castellini y de mantener el cinturón del peso superwelter, el posadeño Alejandro Silva tendrá su primera pelea en la tierra colorada. Según pudo constatar Misiones OnLine, se buscará que el anfiteatro pueda ser el escenario de la velada boxística.

La pelea se podrá ver por la señal de TyC Sports en el programa Boxeo de Primera. En esa velada, el misionero irá por una marca histórica dentro de la Federación Argentina de Boxeo ya que defenderá por cuarta vez consecutiva la corona FAB en un año.

“Posiblemente estaremos viajando a Estados Unidos a principios de octubre y para diciembre voy a estar debutando allá. Pero estamos viendo hacer una pelea más en Argentina, me gustaría en San Lorenzo o en Posadas. Si me das a elegir a mí me gustaría en Posadas, tengo a toda mi familia allá”, dijo el pugilista de la tierra colorada en una entrevista con este medio.

Finalmente y luego de varias negociaciones, el misionero cumplirá unos de sus anhelos y peleará ante el cordobes Maico Sommariva en la capital provncial, frente al río Paraná.