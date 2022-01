El hecho ocurrió en Lima, Perú. El joven fue detenido por incumplir el toque de queda sanitario y, cuando llegó su padre enfadado, la situación empeoró y todo quedó registrado en un video.

En medio de la creciente ola de coronavirus causada por la aparición de la variante ómicron, muchos países latinoamericanos afrontan nuevas restricciones. Tal es el caso de Perú que, por la alarma sanitaria, impuso un toque de queda. Es por eso por lo que las fuerzas policiales patrullan las calles para asegurar que los ciudadanos cumplan con las medidas.

En un operativo detuvieron a un joven que había violado la restricción. Pero más allá del reto de los agentes, su padre fue quien se llevó el protagonismo del arresto.

A través de su cuenta de Tik Tok, el usuario @delejos2690uno, testigo de la detención del joven en la ciudad de Lima, difundió el sorprendente video. Según reconstruyeron los presentes, el adolescente salió de su casa a comprar bebidas alcohólicas y violó la nuevas normas sanitarias impuestas en ese país.

Los efectivos policiales lo vieron deambulando fuera del horario permitido y lo detuvieron. Al ser interceptado, lejos de asumir su falta, el joven increpó y desafío a los oficiales. En el video difundido, se lo ve gritar en tono amenazante: “Cómo te voy a c…, no tienes idea de quién es mi familia. Chistoso”.

Allí comenzó un polémico episodio que fue creciendo en tensión. Las imágenes muestran un intenso forcejeo entre los oficiales y el joven que buscaba salirse con la suya, aunque la policía logra retenerlo. “¿Creés que eres lo mismo que yo? Vas a quedarte en la calle por lo que eres. Mírate la cara de lo que eres, te vas a morir de hambre”, desafió el joven, haciendo referencia a su familia integrada por abogados.

A pesar de que las amenazas del joven no se detenían, los efectivos lo contuvieron hasta que llegó su padre y se adueñó de la escena. “¡Cállate, cállate la boca! ¡No seas imbécil!”, lanzó su papá ni bien llegó al sitio de la detención. Inmediatamente, los agentes le explicaron la situación al abogado y, según se aprecia en el video, uno de los policías expresó: “Usted como es abogado sabe que están las cámaras y no vamos a mentir”.

No obstante, desde lejos se oye al joven acusarlos de “abuso policial”. Sin embargo, el padre se mostró muy enfadado con su hijo les dijo a las autoridades: “Yo no soy el abogado, soy el padre. Tú ya no eres un menor de edad. ¿Quieres que te reviente a patadas adelante de todo el mundo? No seas imbécil. Hay momentos en los que uno tiene que callarse”.

Sin hacerle caso a su progenitor y buscando salir de una situación alarmante, el adolescente acusó a los policías de haberlo tackleado en el intento de arresto. Pero su padre se mostró firme y sin darle alternativas a su hijo concluyó: “No se trata de tacklear, se trata de que tú estás en un estado de queda. Estabas tomando licor. ¿Quieres terminar en la comisaria durmiendo 24 horas? Entonces cállate la boca, imbécil”.