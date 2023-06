La Renovación Neo se ubica a la vanguardia de la política argentina. En Misiones ha comenzado una nueva etapa en donde se destaca la inconmensurable fuerza de la juventud, el impulso de nuevas ideas y la consolidación de una atmósfera de buenas energías que neutraliza los efectos de la grieta y transforma a la provincia en un verdadero santuario natural que es admirado por el resto del país.

El sociólogo francés François Dubet, en su obra “La época de las pasiones tristes”, analiza las sociedades actuales y da cuenta de cómo el sentimiento de frustración y hartazgo desalienta a la ciudadanía a luchar por una sociedad mejor. Ante este alarmante panorama en donde reina el desánimo y la desesperanza, la ciudadanía necesita entenderse como una apropiación de la realidad para actuar y participar en ella.

Es imposible pensar en una vida cotidiana sin participación, o una vida social sin expresión. Gozar de una ciudadanía plena significa poder ejercer el derecho a participar. Una sociedad democrática se sostiene en una sociedad participativa.

En la obra “Education for democratic citizenship”, las politólogas norteamericanas Roberta Sigel y Marilyn Hoskin sostienen que “la participación es toda acción que busca afectar positivamente la calidad de la vida pública en una sociedad democrática que defiende los derechos humanos. Es la influencia que ejerce una persona o un grupo de personas en la comunidad. Se trata de una actividad política y social visible”.

Esta participación requiere que la persona se vea a sí misma como actor social y sienta que puede ser un miembro activo de la comunidad. Es decir, lo opuesto a la indiferencia y el aislamiento. Supone una identificación con lo público expresada en acciones cotidianas, en las que la persona se compromete constructivamente con una causa que afecta y preocupa a la comunidad e interviene junto con otros en la búsqueda de soluciones.

Participar, entonces, es actuar con la idea de generar transformaciones por el bien común y defensa de la sociedad. La búsqueda de nuevas respuestas y de una realidad mejor es lo que motiva a la persona a participar. Sólo la participación en beneficio de la comunidad y de sus intereses garantiza un verdadero compromiso democrático.

El brillante Zygmunt Bauman daba cuenta de que, en las sociedades líquidas contemporáneas, los jóvenes ya no se conforman con asumir el rol de ciudadanos representados, no aceptan solo votar, “quieren una participación activa en la política, con objetivos propios y fórmulas diferentes”.

Poco antes de su muerte, en la conferencia “Educar en la Modernidad Líquida” realizada en la Universidad Europea de Madrid, el sociólogo polaco destacó la importancia de creer en el cambio, para los jóvenes, a los que animó a luchar: “son la primera generación que no cree que su nivel de vida será mejor que el de sus padres, la primera desde la Segunda Guerra Mundial que está a la defensiva y no a la ofensiva. No puede haber una revolución sin ese impulso, y para ello hay que creer en la posibilidad de cambio. Para luchar contra la crisis, hay que buscar vías alternativas de acción colectiva. El siglo XXI va a tener que responder a la pregunta de cómo reconciliar el poder, la capacidad de hacer las cosas, y la política, la capacidad de decidir qué debe hacerse”.

Explicando los resultados de un estudio realizado por el think tank español FAD Juventud, su presidente Ignacio Calderón revela que “hasta ahora la juventud decía: ‘a ver qué me va a dar a mí la sociedad’. Veía a la sociedad como un gran bazar al que se le puede pedir cosas. Actualmente, piensan qué pueden hacer para la construcción de una nueva sociedad. En efecto, se produce una anticipación de la participación”.

Datos que configuran nuevas realidades

La Oficina Municipal de Gestión de Datos de la Ciudad de Posadas difundió recientemente un informe realizado con datos relevados por la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC en Posadas, que revela que el 60% de los posadeños son menores de 40 años. Al mismo tiempo, dentro del total de la población el 32% son menores de 19 años. Con estos datos, Posadas se ubica como una de las ciudades con mayor predominio de jóvenes y adultos jóvenes entre su distribución social en todo el país.

En el resto de la provincia, la tendencia es similar. Los jóvenes representan casi el 50% de la población en Misiones.

Recientemente, desde el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (IPEC), se difundió un dato muy alentador respecto a la realidad de los jóvenes en la provincia: en el último año ha habido una notable caída en el porcentaje de jóvenes que se encuentran inactivos tanto en el mercado laboral como en el segmento educativo, que paso del 22% al 11%. Al respecto, el director metodología y relevamiento estadístico del Instituto, Darío Díaz, manifestó que estos datos respaldan la idea de que se están generando más oportunidades laborales y educativas para los jóvenes en Misiones.

Este panorama positivo refleja la importancia y el compromiso del Estado como impulsor de programas y políticas públicas que fomentan la inserción laboral y la capacitación de los jóvenes misioneros.

El sector más apreciado de la sociedad

En la sesión extraordinaria celebrada en el Parlamento Misionero el 10 de diciembre de 2022, el Ing. Carlos Rovira remarcó que el principal escollo que tiene la política de todo el mundo de todos los partidos políticos es la participación de la juventud, una cuestión muy difícil de resolver y que representa un activo muy importante en la configuración de las sociedades actuales.

En aquella oportunidad, el Conductor de la Renovación Neo destacó que ningún espacio político del país ha asignado tanta importancia y sentido estratégico a los jóvenes. Al mismo tiempo, consideró a la juventud como la nueva paridad de estos tiempos y que ha nacido con una fuerza inusitada, bien ganada.

La nueva ingeniería política de la Renovación Neo les ha abierto y asegurado un espacio a los jóvenes misioneros, no con un criterio electoral como suele darse en otras fuerzas, sino con el convencimiento de que la inteligencia y la creatividad que pueden aportar hoy son el principal activo para impulsar la nueva economía basada en la incorporación de las nuevas tecnologías.

Con gran claridad y capacidad para la lectura de los escenarios de un mundo que se reconfigura constantemente siguiendo el ritmo frenético de las constantes actualizaciones tecnológicas Rovira explicó que todo este proceso de incorporación constante de los jóvenes a la Renovación Neo “va adelantando la amalgama que debe haber entre la experiencia de quienes han transido ya el camino, han dado su aporte con su cuota de seriedad, de tranquilidad, de serenidad que se necesita. Pero al lado, debe estar ese dinamismo, esa fuerza impulsora, ese fuego que poseen las chicas y los chicos jóvenes con la mentalidad abierta a las nuevas tecnologías, los nuevos pensamientos”.

La candidatura a vice-gobernador de Lucas Romero Spinelli, hoy convertido en uno de los políticos más jóvenes del país en integrar un ejecutivo provincial, es el ejemplo cabal del protagonismo real que tiene la juventud en el Proyecto Misionerista.

Con esta realidad tangible, podemos decir con total certeza que el Frente Renovador de la Concordia, con la visión estratégica y la orientación vocacional y motivacional de Carlos Rovira, que supo germinar la semilla del interés por el conocimiento en los jóvenes, ha logrado un inusitado grado de participación juvenil que no se logra vislumbrar en otros espacios ni en otras provincias. Misiones hoy tiene una fuerza de la juventud que justamente la política la tiene negada y la tiene apartada en todos los espacios políticos.