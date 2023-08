En barrio que parecía muy tranquilo y donde se puede observar a los niños jugando en la calle o en el potrero de la zona, cambió rotundamente hace un tiempo debido a la imprudencia de los conductores que optan pasar por el barrio Panambí.

El barrio es totalmente de calle terrada, los días de lluvia se vuelve un caos. Pero aún más complejo son los días de sol, donde son numerosos los choferes que no respetan el tránsito. Las quejas son innumerables con respecto a la imprudencia o irresponsabilidad vial, a esto se suma la falta de control vehicular y policial en el lugar.

A la queja por los conductores que circulan a alta velocidad, se encuentran también aquellos contrabandistas que optan por la calle a modo de huir de alguna persecución policial como pasó el fin de semana pasado. Pero, en busca de llegar a una solución a tiempo los vecinos del barrio Panambí piden a las autoridades tanto municipales y policiales más control, para aliviar un poco la situación, teniendo en cuenta que son muchos los niños y adolescentes que caminan por esta calle para ir a la escuela, tanto a la mañana como a la tarde, ni hablar del número de trabajadores y otros adultos mayores que deben salir del barrio para tomar el colectivo en la calle Durian.

Por otra parte, vale mencionar al pedido de los lugareños que en la mira está un Renault Kangoo gris que circula a toda velocidad, muchos creen que puede transportar cubiertas de forma ilegal teniendo en cuenta a la marcha que se maneja en la zona. Ya en otra circunstancia el mismo conductor casi atropelló a una mujer que iba a bordo de una motocicleta acompañada de su hijo. Lamentablemente no es posible percatarse a la hora exacta que puede rondar por la zona y esto imposibilita obtener el número de patente del auto.

No obstante, mientras no haya intervención de las autoridades en la zona, los vecinos van a continuar con el reclamo esperando a que el ente que deba intervenir no espere a que, “suceda alguna tragedia”, porque ya dieron aviso de la situación del barrio.