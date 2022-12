Se acerca fin de año y ante la preferencia de la población misionera por las playas de Brasil, las autoridades sanitarias de la región hacen especial hincapié en dos aristas: por un lado, la aplicación de las dosis de refuerzo, sobre todo ante el incremento de casos en el país vecino; y por otro, la vigilancia epidemiológica para identificar la circulación de mutaciones del Covid-19.

“Se está trabajando en la detección de casos, no solamente en cantidad sino también en tener secuenciaciones lo más rápido posible para detectar una variante distinta, alguna mutación o algo nuevo que surja y, en base a eso, ser dinámicos en las recomendaciones. En principio lo que los sistemas de vigilancia epidemiológica de los cuatro países – Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, un lugar donde también veranean los argentinos- es justamente mantener las recomendaciones del uso de los barbijos y el aislamiento en los lugares que son cerrados o en transportes públicos”, sostuvo Walter Villalba, coordinador de Sanidad de Frontera.

Paralelo a las recomendaciones o estrategias que se puedan implementar desde Argentina, Brasil sigue manteniendo como exigencia para trasponer sus fronteras el esquema completo de vacunación (primera y segunda dosis) o un test PCR negativo. La información es clave dado que los municipios de Bernardo de Irigoyen, Puerto Iguazú y San Pedro son los más elegidos para dirigirse a las playas brasileñas.

Desde la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil recordaron que los viajeros deben presentar comprobante de vacunación completo (dos dosis) contra Covid-19 versión papel o virtual, o prueba de antígeno o RT-PCR, con resultado negativo o no detectable para Covid-19, realizado un día antes del embarque. El comprobante de vacunación o prueba debe ser presentado antes del embarque a la aerolínea responsable por el vuelo o al responsable por la embarcación o bien en caso de ingreso por vía terrestre, los documentos deben ser presentados en el punto de control terrestre o a los responsables por los servicios de transporte de pasajeros.

Respecto de los niños menores de 12 años están exentos de presentar carnet de vacunación o pruebas de antígenos. Estos requisitos son indispensables para las personas que estarán en el vecino país más de 24 horas; en caso de visita a puntos turísticos y permanencia menor a 24 horas en ciudades fronterizas la Policía Federal Brasileña no exige ningún tipo de documentación para ingreso.

Asimismo la vacuna contra la fiebre amarilla no es obligatoria sin embargo se recomienda la aplicación con al menos quince días de anticipación al viaje especialmente si el turista planea visitar áreas rurales o de bosques.

Recomendaciones

Aplicarse las dosis de refuerzo y volver al barbijo en lugares cerrados se erigen como las principales recomendaciones en lo que respecta a medidas preventivas, dado que la pandemia no terminó, aseguró Villalba. «Obviamente, aquellas personas que forman parte de los grupos de riesgo, que son donde comenzamos cada refuerzo, inducirlas a que se vacunen y después avanzar sobre el resto de la población. Hoy hay vacunas disponibles, no hay turnos anticipados; cada uno va y se vacuna sin cola, sin espera, en casi todo el país está funcionando de esta manera», dijo.

«La recomendación puede cambiar de acuerdo a cómo venga epidemiológicamente la situación. Hoy, los casos que hay detectados no ponen en riesgo el sistema sanitario, no hay tensión ni exigencia de camas. Eso se debe, por supuesto, a la vacunación, pero países como Brasil tienen un porcentaje de personas vacunadas bastante inferior al de Argentina», señaló el secretario de Sanidad de Frontera.

“Los Cofesa (Consejo Federal de Salud) siempre tienen en cuenta estas cuestiones, sobre todo las provincias que tienen límite fronterizo como la nuestra. Se habla y se toman decisiones que después se trasladan a los ámbitos inferiores como la terminal de transportes, pero el sistema de vigilancia epidemiológica es permanente, constante y muy dinámico. De hecho, día a día, la comunicación y la transmisión de las distintas situaciones que se van dando en todos los países es permanente y se hace por instancias que son oficiales y algunas que son extraoficiales, como el WhatsApp. Argentina tiene contacto directo con teléfonos de Brasil y Paraguay y, antes que la información tome estado oficial, hay varias instancias de análisis que se hacen para estar alertas».

A modo de ejemplo, citó la experiencia con los casos sospechosos de la viruela del mono. “Sin ir más lejos, hace un mes y medio, cuando comenzó el tema de la viruela símica, hemos tenido un caso de alerta sospechoso en una mujer por tener lesiones y haber estado de viaje. Al momento esa zona el tránsito fronterizo es muy intenso entonces bloqueamos sus contactos, que no puedan ingresar. Rápidamente el sistema de Brasil mandó a hacer todos los estudios correspondientes y la secuenciación; en el transcurso de las horas nos dieron la negativa y, en dos o tres días, nos dieron el diagnóstico preciso de qué tenía la señora. Eso quedó en el registro oficial tanto argentino como brasilero como un caso descartado porque no tenía serología. Hicimos lo pertinente con la gente de Bernardo de Irigoyen y de la provincia de Misiones con el estado de Santa Catarina, pero no llegó a notificarse a los sistemas de salud argentina ni brasileño», contó el funcionario.

Requisitos para trasponer la frontera

Visita menor a 24 hs

En caso de las visitas a puntos turísticos fronterizos, con permanencia menor a 24 horas, la Policía Federal brasileña no exige ningún tipo de documentación para el ingreso.

Más de 24 hs

Carnet de vacunación completo (dos dosis) contra Covid-19, impreso o virtual, o prueba de antígeno o RT-PCR,con resultado negativo o no detectable para Covid-19, realizado un día antes del cruce.

Menores de 12 años

Los niños menores de 12 años, están exentos de presentar carnet de vacunación o pruebas de antígenos. Asimismo, aunque no es obligatoria se recomienda la vacuna contra la fiebre amarilla.

Declaración jurada

Ya no se solicita la declaración de salud del viajero. En tanto, se recomienda, de modo particular, las vacunas contra la fiebre amarilla, la poliomielitis, el sarampión y la rubéola.