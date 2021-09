Uruguay venció 1-0 a Ecuador en el Campeón del Siglo de Montevideo (el Centenario está en remodelaciones), por la fecha 10 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo. La Tri, dirigida por Gustavo Alfaro -criticado por los cambios que hizo en el 0-0 ante Paraguay-, trataba de capitalizar las ausencias de Luis Suárez y Edinson Cavani para seguir su marcha firme hacia Qatar 2022, pero no lo consiguió. Mientras que la Celeste de Óscar Washington Tabárez trepó al tercer puesto gracias al gol de Gastón Pereiro.

Ecuador tuvo la pelota, pero no logró aprovechar esa ventaja. Sin Suárez ni Cavani, Uruguay no tuvo circulación ni dinamismo y, gracias a un sólido mediocampo y defensa generó que no haya situaciones de peligro y el primer tiempo finalice 0-0.

En el segundo tiempo, el roce tuvo mucho más protagonismo que el buen fútbol. Las faltas y los contactos en ambos campos de juego se dieron con frecuencia y ocasionaron que, al igual que en la primera mitad, no haya jugadas claras de gol. Sin embargo, en el 91′ apareció Gastón Pereiro para poner el 1-0 y darle la victoria a su seleccionado.

Con este resultado, Uruguay llegó a 15 puntos y quedó tercera mientras que Ecuador se mantuvo con 13 unidades y descendió a la cuarta posición.