La extensión para el plazo de inscripciones dio resultado, hubo unos diez mil estudiantes más que pudieron inscribirse

Unos 70 mil estudiantes misioneros se inscribieron en las Becas Progresar para el año 2023, programa que cerró la inscripción el último fin de semana. En ese sentido, dieron a conocer que la estrategia de extender las inscripciones (en primera instancia cerraba el 30 de marzo y la extensión fue hasta el 16 de abril), dio resultado ya que unos diez mil chicos más pudieron inscribirse.

“Superamos las 70.000 inscripciones para el Progresar 2023, de esa cantidad de inscriptos casi 40 mil chicos corresponden a estudiantes de la educación obligatoria es decir chicos entre 16 o 17 años que cursan la secundaria o adultos que están terminado sus estudios. En cuanto a terciarios, hubo un poco más de 11 mil jóvenes que lograron inscribirse, mientras que alrededor de 15 mil universitarios lograron anotarse para percibir la ayuda”, manifestó en , Emilia Lunge, coordinadora del Progresar en Misiones.

Este número es superior a la última cifra de inscriptos que fue de poco más de 50 mil en el año 2022, y muy por encima de los 18 mil inscriptos en 2020.

“Desde que estamos con esta gestión acompañamos a los estudiantes y le brindamos las herramientas para que puedan inscribirse, los números han aumentado de manera muy buena, ahora queda certificar que cada inscripto debe percibir realmente o no la beca”, señaló la mujer y agregó “en el 2020 solamente hubo 18 mil estudiantes inscriptos, los siguientes años cerramos por encima de los 50 mil y hoy los números son muy buenos. Venimos creciendo un montón, esto se logró porque cada municipio puso a disposición una computadora con internet y un grupo se movilizó hasta las colonias para que los chicos puedan inscribirse”.

Además destacó el acompañamiento para que los estudiantes puedan generar un usuario y el blanqueo de la contraseña. “Eso fue fundamental, ayudo un montón para que ningún chico se queden fuera”, dijo.

El montó para cada estudiante dependiendo el nivel el tipo de estudios arranca en 9 mil y 12 mil pesos con aumentos progresivos que alcanzarán el 40%, según dieron a conocer desde el gobierno nacional.

A partir de ahora comienza otra fase donde los rectores y directores de las instituciones educativas deben certificar si ese alumno inscripto debe o no cobrar la beca. “Ingresan con sus claves a la plataforma virtual del Progresar y le aparecerá la nómina de chicos que se inscribieron con su escuela, allí certifican si ese estudiante cumple con los requisitos o no para poder percibir la beca. Si bien hubo más de 70 mil estudiantes inscriptos, estos no quiere decir que todos accederán a percibirlas, tienen que cumplir con los requisitos requirentes”, cerró.