Unas 2 mil personas ingresaron a Misiones por el Puesto Centinela este fin de semana largo

El día de mayor movimiento fue el sábado, cuando ingresaron alrededor de mil entre turistas y personas que llegaron para visitar a sus familias. El doctor Carlos Báez, subsecretario de Apoyo y Logística del ministerio de Salud Pública, reveló que, en promedio, la mitad de las personas que llegan al puesto ubicado en San José, trae sus certificados negativos mientras que el resto espera para ser testeado en el lugar. El funcionario adelantó, además, que desde la próxima semana se ampliará el horario de atención del puesto.

Unas dos mil personas ingresaron a Misiones este fin de semana largo por el puesto El Centinela, en San José, entre ellos turistas, que llegaron a la provincia tras la apertura de la actividad para visitantes nacionales y otros que vinieron para visitar a sus familiares. El día que mayor actividad registró fue el sábado, donde aparecieron unos mil de estos turistas, lo que convirtió al puesto en el principal punto de acceso. En tanto el domingo llegaron alrededor de 700 personas y el lunes unas 400.

El doctor Carlos Báez, subsecretario de Apoyo y Logística del ministerio de Salud Pública, recordó que el puesto está ubicado sobre la ruta nacional 14, vía elegida por la mayoría de las empresas de transporte de larga distancia de pasajeros y por los viajeros que vienen desde las zonas centro y sur del país.

“Hay mucha gente no trae el testeo, a pesar de que se ha difundido. Hay muchos que sí saben y se lo hacen, otros saben y esperan para hacerse en la provincia. La mitad más o menos ya traen el test hecho. Y a los otros nosotros tenemos que hacerles en la provincia. Hay mucha gente que no quiere hacerse, hay un poco de todo”, apuntó el funcionario y agregó que la mayoría de las personas aceptar el trámite porque saben que se trata de un requisito para poder ingresar a Misiones. “El que no se quiere hacer el testeo no entra, es la única condición no negociable para ingresar en la provincia”, recordó.

En ese sentido, Báez afirmó que gracias a los controles se detectaron casos, aunque aclaró que no son tantos como se esperaban, lo que atribuyó a la toma de conciencia por parte de los viajeros. “Tenemos sí, pero muy pocos, uno o dos por día”, puntualizó.

El médico explicó que, ante la aparición de un caso positivo, hay tres opciones que la normativa vigente estipula: la primera, en el caso de que la persona tuviera domicilio en Misiones, es hacer la cuarentena en una vivienda en condiciones a la que es llevada por la Policía de Misiones y donde es monitoreada por el ministerio de Salud Pública. En caso de que no existiera un lugar, la persona es invitada a alquilar un lugar, ya sea un hotel o una vivienda. En tanto los turistas, generalmente llegan alguna reserva, por lo que se espera que el alojamiento confirme que los recibirá de todas maneras, lo mismo en caso de visitar un familiar, en ese caso el dueño de la casa donde será recibido debe avisar. Y la tercera opción es regresar a su lugar de origen.

El puesto trabaja todos los días de 7 a 13 y de 16 a 20 y Báez adelantó que desde este fin de semana se ampliará a un horario de 7 a 21, de corrido. “Cosa de que el turista no tenga que esperar mucho tiempo y pueda entrar a la provincia sin mucha demora. Con la policía y con nuestros trabajadores fuimos haciendo algunos ajustes para lograr una mayor eficiencia a la hora del control de la gente que entra”, señaló.

Báez advirtió que los controles son minuciosos porque hay personas que llegan, incluso, con testeo o certificados truchos. “Los muchachos no quieren hacerse o pagar entonces tratamos de ser detallistas al mirar los resultados que traen, hay de todo”, aseveró.

Para cerrar, Báez explicó qué ocurre con los paraguayos que no pueden entrar a su país, previo paso por Misiones, por un cambio en la normativa de ese país. “Nosotros allá en Centinela o en el Arco, se les acompaña a la gente que viene con los papeles en orden hasta el puente (que une a Posadas con Encarnación). Ellos cambiaron su normativa y aceptan solamente la PCR, cosa que avisamos en el paso fronterizo y ellos (los viajeros) ven cómo resuelven ese tema. Nosotros como Salud Pública tuvimos pocos casos donde tuvimos que hacer nosotros la PCR para que pudieran pasar al Paraguay”, concluyó.