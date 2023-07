Entre cuatro y cinco delincuentes encapuchados ingresaron a la sucursal del Banco Provincia ubicada en 1 y 67. Los ladrones quemaron el vehículo con el que escaparon.

Una banda intentó realizar un golpe comando a un banco de la ciudad de La Plata estos miércoles pasadas las 10 de la mañana y, luego de no poder concretarlo, prendieron fuego el auto en el que escaparon.

Ocurrió en la sucursal del Banco Provincia ubicada entre las calles 1 y 67. Allí, entre cuatro y cinco delincuentes ingresaron encapuchados con armas largas y obligaron a todo los que estaban en la fila del cajero automático -entre 10 y 15 personas- a que entraran al lugar.

“Estaba haciendo la fila para el cajero cuando de repente vino una camioneta blanca con cuatro tipos armados”, contó Ruth, testigo del hecho. “Nos tiraron a todos al piso y luego golpearon a un hombre del banco”, detalló.

En declaraciones a los medios, la mujer contó: “Tenían (los delincuentes) armas largas. Fue todo tan rápido. Enseguida gritaron ‘vámonos, vámonos’. Eran cuatro o cinco, y se fueron”.

“La Policía llegó enseguida. Yo estaba muy nerviosa. Me tuvieron que dar agua. Uno no sabe qué hacer. A nosotros no nos robaron nada. Me asusté mucho porque nunca había vivido algo así. Éramos unas 10 personas en la fila, había gente mayor”, relató Ruth.