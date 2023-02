Un posadeño de 43 años y su hijo de 5 dieron positivo al test de chikungunya. La prueba se realizó en un laboratorio privado de Posadas el lunes 13 de febrero y la confirmación llegó 24 horas después. Desde el entorno del afectado sostienen que se trata de un caso autóctono ya que la familia no salió de la ciudad en los diez días previos a la aparición de los síntomas.

La Municipalidad de Posadas fumigó esta mañana la vivienda y ahora realiza acciones de bloqueo en la zona.

Los síntomas comenzaron el domingo pasado a media mañana. “Tipo 9.30 empecé a sentir dolores articulares. Tengo algunas lesiones y pensé que tenía que ver con eso. Empecé a sentir decaimiento y fue muy rápido. Fuimos a comer a lo de mis padres y ya no me quería ni levantar. Fue empeorando. A la tardecita empecé con fiebre, a la noche empezó mi hijo con fiebre. Ahí los dolores eran horribles. Me acosté a dormir. El solo hecho de dar la vuelta en la cama era una tortura. Parecía una persona de cien años”, contó el afectado.

El lunes a la mañana acudieron a la guardia de un sanatorio privado en Posadas. Lo dejaron internado, con suero y tafirol, y le realizaron un test de dengue. Por recomendación de una amiga de la familia, consultaron a un médico externo y el especialista les recomendó pedir el test de chikungunya. “Pregunté al médico de guardia y me dijo que no había serología para hacer ese estudio ahí. Averigué con un contacto en un laboratorio y me dijeron que lo hacía pero lo tenía que pedir el médico de guardia. Volví a consultar y me dieron el alta. Finalmente mi hijo y yo nos hicimos el test y dimos positivo los dos”, recordó.

El paciente de 43 se hizo sólo el test de chikungunya porque ya le habían hecho el de dengue; su hijo un testeo completo para zika, dengue y chinkungunya. El costo fue de 8.500 y 15 mil pesos, respectivamente. Este viernes por la mañana se desplegó un operativo de fumigación en la zona donde habita la familia.