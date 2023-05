“Huguito”, como le decía su familia, amaneció con algunos dolores estomacales y, por precaución, sus papás lo llevaron al médico, aunque no parecía tener nada grave. El doctor que lo atendió dijo que solo era un golpe de calor, pero con el correr de las horas las molestias persistieron y pasó lo que nadie esperaba: el nene de 4 años murió repentinamente.

Todo comenzó el miércoles 4 de enero en la provincia de San Juan, cuando Hugo Constantine Villecillo arrancó el día con fiebre y vómitos. Los papás le dieron un jarabe y notaron una leve mejoría, pero el pequeño seguía con algunos dolores.

Es por esto que al día siguiente decidieron trasladarlo al Hospital Federico Cantoni. De acuerdo al relato de su papá, Mauricio Villecillo, estuvieron una hora esperando en la parte de urgencias cuando no había nadie más para atenderse.

Una vez en el consultorio, el doctor atendió a Hugo y le dijo que sufría de un golpe de calor. “Solo le dio tres días de reposo”, explicó su papá. Pensando que todo estaría bien, regresaron a su casa.

El pequeño pasó el resto de la jornada con molestias y al otro día, ya viernes, seguía igual. Debido a que no había mejoras, durante la madrugada del sábado sus padres se preparaban para llevarlo otra vez al hospital, pero en ese momento se desvaneció.

De inmediato, llamaron a un ambulancia que jamás llegó. Un policía intentó reanimarlo con maniobras de RCP en la vereda de la casa y una vecina (que es enfermera) lo trasladó al centro de salud más cercano. Sin embargo, los médicos no pudieron hacer nada, ya que el pequeño llegó sin vida.

El resultado de la autopsia determinó que falleció a causa de una “gastroenteritis aguda”.

Las vueltas de la Justicia

Mauricio contó a TN que realizó dos denuncias contra el médico de apellido Sastre, quien atendió a “Huguito”. Una de ellas fue desestimada por la Justicia, ya que consideraron que no había elementos suficientes para acusarlo.

Luego, volvió a realizar otra y el fiscal le dijo que volvería a abrir la causa si consigue un perito de parte, para que compruebe que hubo mala praxis. Es por eso que Mauricio viajará la próxima semana a Córdoba en búsqueda de uno.

“En el hospital sigue todo normal. La directora no salió a dar explicaciones, ellos no dan explicaciones de nada”, apuntó enfurecido Mauricio, y destacó que en la historia clínica de su hijo dice que lo mandaron a hacerse un análisis en un consultorio externo, pero que es mentira. “No me dieron nada”, aseguró.

En este sentido, hizo un paralelismo con un caso similar en ese centro de salud. “Dos semanas después de la muerte de mi hijo, en el piso de urgencias se murió una mujer esperando que la atendieran. Estuvo desde las 15 hasta las 22. Los médicos salieron a decir que la atendieron y que no son culpables. Se lavan las manos”, sostuvo.

Hugo iba a cumplir 5 años el 24 de febrero y se estaba preparando para comenzar el jardín dentro de poco. “Estaba medio como que no quería porque era muy pegadito a nosotros”, dijo su padre.

A casi seis meses de la muerte de su hijo, admitió que el dolor es insoportable: “Lamentablemente en mi casa se quedó el tiempo parado. Su mochila y sus juguetes están esperando que vuelva. Está vivo en el corazón de todos nosotros”.