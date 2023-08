En el marco de un nombramiento con tintes históricos, mediante un decreto del gobernador Herrera Ahuad, el titular de la Secretaría de Estado de Cultura de la Provincia de Misiones, Joselo Schuap, designó al frente de la Subsecretaría de Revalorización Cultural a Eliseo Chamorro, cacique y docente de una de las cinco comunidades que integran el Valle del Cuña Pirú, en la localidad de Aristóbulo del Valle.

Se trata de una decisión que pone en relieve la reivindicación a los derechos de los pueblos originarios y el necesario diálogo intercultural en todos los ámbitos de la vida política y social. Es la primera vez que un integrante del Pueblo Mbya accede a un cargo de gestión pública de esta magnitud dentro del área cultural y en general.

El acto formal de presentación del nuevo funcionario público, tuvo lugar en la sala de conferencias del Museo Arqueológico e Histórico Andrés Guacurarí, y contó con la presencia de numerosos invitados especiales. “Para este nuevo ministerio que está culminando su primera gestión, es importante sentar esta base de reconocimiento al Pueblo Mbya Guaraní de nuestra provincia, en busca de una verdadera revalorización cultural expresó el ministro de Cultura, Joselo Schuap, al respecto de la designación de Chamorro.

“Es para mí un honor poder tener el apoyo y el acompañamiento político de un gobierno provincial que, a diferencia de otros donde se avasallan los derechos de los pueblos originarios, este ministerio de Cultura atiende el reclamo de un cacique como Eliseo que principalmente busca rescatar la espiritualidad y la cultura de su pueblo y sus comunidades”, expresó Joselo al inicio de la presentación.

“Con esta designación no se resolverán todos los problemas del pueblo mbya, pero es un gran inicio y una demostración de que en nuestra provincia la buena política nos permite la inclusión de todos los actores sociales. Agradezco al ing. Carlos Rovira por el espacio y la oportunidad de formar parte de este gobierno, y al gobernador Oscar Herrera, que cuando recibió el planteo, no dudó un minuto en decirme que sí y en firmar el decreto de esta Subsecretaría que estaba siendo subrogada por María Laura Lagable. Al respecto, la subsecretaria saliente manifestó que “Eliseo tendrá a su entera disposición a este equipo y no tengo dudas que su gestión aportará muchísimo al necesario objetivo de incluir la perspectiva del pueblo guaraní en el esquema de las políticas culturales”.

“El nombramiento de Eliseo, no es ajeno a la recuperación de las 6.035 hectáreas de tierra que, después de 22 años de lucha, lograron las comunidades del Valle de Cuña Pirú. Él, junto a su pueblo y muchos líderes que en algunos casos ya no están, consiguieron que esas tierras que estaban en posesión jurídica de la Universidad Nacional de La Plata, vuelvan a sus verdaderos dueños en forma de territorio comunitario” añadió Schuap, relacionando aquella gesta de las comunidades del Valle, con una designación que busca marcar un precedente y alumbrar un camino hacia la integración cada vez mayor de representantes de los pueblos originarios en cargos públicos.

Un día especial

Con 41 años de edad, Eliseo Chamorro dicta clases en el seno de la Educación Intercultural Bilingüe (EIB) y es cacique de su comunidad, cargo que pondrá a consideración, “para poder dedicarme de lleno a esta nueva función”, según sostuvo.

Así mismo, Chamorro expresó que “esto me da mucha fuerza y entusiasmo, para seguir defendiendo nuestros derechos como indígenas, desde un lugar en el cual se integran las culturas, desde el respeto y el diálogo. Siento que tengo mucho para aportar. Y me genera mucha emoción contar con todo el apoyo de mi comunidad, de mi pueblo y de tantas personas que hoy vinieron a apoyar esta nueva etapa”.

El flamante Subsecretario, aseguró que se considera “un protector de nuestra cultura, y de las prácticas espirituales y los valores que nos dejaron nuestros antepasados” y destacó la importancia de “hacer un trabajo interno fuerte en todas las comunidades para que ese patrimonio cultural y espiritual sea preservado por las nuevas generaciones”.

Durante la presentación, estuvieron presentes familiares de Eliseo, que arribaron desde Aristóbulo del Valle para vivenciar el importante acontecimiento. “Es algo muy especial para nosotros como Pueblo que hoy uno de nuestros hermanos pueda ocupar este lugar. Es un paso más en nuestra lucha de más de 20 años para recuperar las tierras del Kuña Piru, y no olvidamos que quien hoy es ministro de Cultura de la Provincia, nos llevó en su colectivo hasta La Plata, y nos acompañó siempre en el reclamo ante la Universidad de La Plata. Hoy estamos agradecidos por esta nueva acción de hermandad” señaló Lirio Giménez, suegro de Eliseo e histórico líder mbya guaraní del Kuña Piru.

Voces de apoyo

“Acertada designación”: Ana María Gorosito Kramer, profesora emérita de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales (FHyCS) de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), antropóloga social y Ciudadana Ilustre de Posadas, hizo llegar su salutación al flamante subsecretario, en el cual expresa que “de todas las riquezas que este dirigente puede aportar a la cultura misionera, creo que la más profunda reside en que comprendamos y adoptemos las máximas del tekó porá, del buen y bello modo de vida que nos reúne amorosamente en lazos profundos entre lo viviente y la madre tierra. Tal vez descubramos junto con Eliseo, que la filosofía del buen vivir se practica en estas tierras desde hace siglos, siempre vigente en el teko porá Guaraní. Al muy querido Eliseo, los mejores deseos para que nos transmita esa sabiduría, y al no menos querido Joselo Schuap, mi sincero agradecimiento por esta acertada designación”.

A su vez, la licenciada Liliana Rojas, directora Museo Regional Aníbal Cambas, analizó el nombramiento de Chamorro en un contexto histórico, subrayando relevancia que tuvieron los guaraníes en la historia regional, y poniendo de manifiesto la importancia de que personas del pueblo mbya vuelvan a ocupar espacios de decisión y gestión. “El pueblo guaraní participó activamente en la política y en las cuestiones militares durante la etapa revolucionaria de nuestro país. En esa etapa gloriosa, el pueblo guaraní entregó su vida en defensa de un proyecto de soberanía y federalismo, en defensa de la autonomía de sus pueblos, teniendo puestos altos en el Ejército, y teniendo a Andrés Guacurarí como gobernador de Misiones. Creo que esta función le viene como anillo al dedo a Eliseo, porque justamente se trata de revalorizar, volver a poner en valor la historia y la función de los guaraníes. Es un derecho que les corresponde volver a ocupar espacios importantes”.

Por su lado, la Secretaria de Investigación de la FHyCS –UNaM, Dra. Beatriz Rivero, presente en el acto, felicitó “al gobierno provincial y a Eliseo, por asumir este desafío. Nos llena de orgullo y queremos ponernos a disposición”.

También desde la UNaM, en este caso desde la Facultad de Artes y Diseño, se manifestó el beneplácito por la designación, deseando “los mayores éxitos y poniendo a la Facultad de Arte y Diseño a disposición para trabajos y proyectos en conjunto”, según expresa la nota firmada por su decana, la Mgter. Ivvone Aquino, quien no pudo estar presente por compromisos asumidos con anterioridad.

Además, estuvieron presentes, la diputada provincial Soledad Balán; el intendente electo de Aristóbulo del Valle, Juan José Mac Donald; el rector del Instituto de Estudios Superiores “Multiversidad Popular”, Raúl Aramendy, el director de la Escuela de Innovación, Ramiro Aranda, quien reciente firmó un acuerdo de intercambio con el ministerio de Cultura para que alumnos de la Escuela de Innovación y los de las comunidades intercambien experiencias.