El siniestro ocurrió esta madrugada en el kilómetro 33,7 del ramal Campana; efectivos, bomberos y personal sanitario trabajan en el lugar

Un automóvil chocó y quedó incrustado bajo un camión esta madrugada cuando era perseguido por efectivos de la Policía Bonaerense sobre la autopista Panamericana luego de eludir un control. Como consecuencia del siniestro murieron tres de los cuatro ocupantes del vehículo, mientras que el restante resultó gravemente herido y fue trasladado de urgencia a un centro de salud cercano.

De acuerdo con lo comunicado por la concesionaria Autopistas Del Sol (Ausol), el incidente tuvo lugar a la altura del kilómetro 33,7 del ramal Campana, en dirección a Provincia, cuando un auto modelo Volkswagen Vento impactó contra la parte trasera de un camión que se encontraba detenido.

“Yo estaba durmiendo y me despertó el golpe, me sacó de la cama. Al bajar el vidrio vi al auto metido ahí abajo. Fue a las 4.30 de la mañana aproximadamente”, relató en diálogo con los medios Armando, el chofer del camión, y agregó: “Lo primero que se dijo fue que los venían siguiendo del lado de Bancalari, pero no sé por qué. La Policía venía con la sirena encendida y eran varios móviles”.

or otra parte, una mujer que se acercó al lugar del accidente en busca de su hija contó en diálogo con LN+: “Me mandó un mensaje llorando en el que decía: ‘Mamá, nos está persiguiendo la Policía y no sé bien por qué’. Después me pasó la ubicación y por eso vine. Se llama Malena y había ido a tomar algo con un chico con el que salía por primera vez. Ahora no sé si está viva o muerta”.

Poco después se conoció un primer video de lo ocurrido, el cual fue grabado por una cámara de seguridad de la autovía. La secuencia da cuenta del momento en que el Volkswagen Vento era perseguido por varios patrulleros y evitó detenerse al aproximarse a un móvil policial estacionado en medio de la Panamericana en un intento por impedir su avance. Luego de esquivarlo, el auto siguió desplazándose a alta velocidad en dirección a Provincia.