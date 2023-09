Tres mujeres fueron sorprendidas en la mañana de este jueves por dos delincuentes armados con cuchillos en la zona del kilómetro 4.

Según una de las testigos aseguró que junto a otras dos mujeres que también aguardaban que el mercado abriera sus puertas, fueron sorprendidas por jóvenes delincuentes, portaban armas blancas y gafas negras. “Aparecieron de golpe y nos dijeron que no gritemos porque era un asalto, no fueron muchos los minutos que nos intimidaron porque llega un hombre a bordo de una camioneta se baja y a este también le dicen lo mismo, que era un asalto, el hombre del vehículo no se dejó intimidar y les respondió «yo te voy a dar a vos que esto es un asalto, vas a ver lo que tengo para vos», ante esta situación, los ladrones huyeron del lugar”, explicó una de las mujeres que sufrió este intento de asalto. Con el miedo todavía a flor de piel la mujer mencionó a este medio, “gracias a que ese hombre apareció y les habló así los dos corrieron. Agradezco a Dios que no nos hizo nada ni lograron robarnos pero ahora hasta en plena luz del día no estamos seguros, es un peligro ya cada día”, indicó una de las víctimas.

