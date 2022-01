Lionel Messi tiene Covid-19 y así lo informó el PSG. A partir de la noticia, en las redes sociales empezaron con las teorías, los memes y hasta amenazas para quién lo pudo haber contagiado. Los Palmeras mostraron el resultado de sus hisopados.

Es por eso que, Los Palmeras, quienes estuvieron con La Pulga en una fiesta en Rosario, se hisoparon y mostraron su resultado en las redes sociales.

«Todos los testeos negativos», escribieron en el posteo que hicieron en la cuenta oficial de Instagram de Los Palmeras y agregaron: «Para muchos amigos que estaban preocupados», acompañado de un emoji con la cara de «silencio».

El mensaje de Fer Palacio, acusado en redes por el positivo de Lionel Messi

Vale destacar que, además de la conocida banda santafesina, el DJ Fer Palacio había sido acusado en las redes por el positivo del Diez y también mostró que el resultado de su test dio negativo.

«Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner ‘asesino’ por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid», descargó Fer Palacio en su cuenta de Instagram, y luego mostró su PCR negativo.

El estado de Lionel Messi tras haberse contagiado Covid-19

Luego de que PSG haya informado la noticia, el rosarino se encuentra bien, sin complicaciones derivadas de su contagio de coronavirus, y a la espera de cumplir con los días que restan aislamiento para luego realizarse nuevos testeos. Cuando los exámenes den negativo, viajará a Francia para sumarse a Paris Saint-Germain.

