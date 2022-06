German Tiemesmann uno de los propietarios de ETCE habló sobre el incidente ocurrido el miércoles donde cayeron dos ruedas armadas traseras de una unidad y este jueves constataron que otra unidad estaba por salir a las calles en misma situación: “hemos denunciado ante la Policía y la División de Criminalística trabaja para determinar que pasó”.

En la tarde del miércoles se conoció que una unidad de la Empresa de Transporte de Colectivos Eldorado (ETCE) sufrió la caída de dos ruedas armadas traseras mientras éste estaba en circulación.

Al constatar las fotografías, se pudo ver claramente que la rueda completa armada no presentaba ningún inconveniente, es decir que no sufrió el pinchazo o explosión de un neumático como tampoco estaban deterioradas las guías donde iban las tuercas que sostienen la rueda. No obstante, no había ninguna tuerca por lo que se cree que el vehículo salió de la empresa puesto con pocos elementos que los sostenían y estando flojos.

Similar situación se dio este jueves a la tarde cuando personal de conducción junto con técnica comenzaron a verificar cada unidad para constatar que estén aptas para circular y notaron que un colectivo a punto de salir a la calle contaba solamente con 3 bulones (flojos) de un total de 10 por lo que lograron actuar a tiempo para prevenir otro accidente.

Uno de los propietarios de la empresa ETCE, German Tiemesmann dijo que “nos estamos ocupando del tema porque más allá de lo que ocurrió ayer uno tiene que salir a dar la cara por eso estamos saliendo a tratar de transmitir tranquilidad y dar claridad a esta cuestión”.

Comentó que “en este momento estamos en la base operativa del kilómetro 11 donde tenemos al personal de criminalística de la Policía porque después de lo sucedido el miércoles, a raíz de esto empezamos con tareas de peritajes que tenían que ver en que estados estaban las roscas de las gomas que se desprendieron de unidad 94 (la unidad que sufrió el incidente) y estaban en perfecto estado por lo que nos llamó poderosamente la atención es que la goma no tenía juego y moviéndose por lo que dañarían rosca”.

Asimismo, indicó que dentro de la empresa, “todo personal de conducción, delegados sindicales y técnicos nos reunimos para hacer tarea investigativa para ver que paso y como. Tenemos gomería propia dentro de nuestra estructura, que tienen herramientas que son a base de aire que trabajan con mucha presión los que nos hacen dudar de que se aflojen solas las tuercas”.

“Lo más grave es lo que constatamos a las 14:30 horas de este jueves que otra unidad que estaba prestando servicios esta mañana e iba a prestar servicio a la tarde, se logró minutos antes verificar que este colectivo dentro de la playa aún, estaba sin las correspondiente tuercas, prácticamente la misma situación de ayer: De diez tuercas faltaban 7, no estaban sucias las guías sino que estaba como si recién fueron retiradas, si las tuercas habían caído la guía tenía que estar embarradas o con algún tipo de tierras los que nos llama muy poderosamente la atención” expuso.

Y añadió “A raíz de esto hicimos denuncia ante policía y esperamos a que Criminalística pueda hallar elementos que puedan encontrar cual fue el problema, además dentro de la empresa tenemos cámaras de seguridad y sabemos dónde está estacionada cada una de las unidades”.

“Tenemos que tener la seguridad y transmitir seguridad a usuarios de que estamos trabajando a fondo para ver cuál es la problemática que lleva a que hoy aparezcan colectivos sin tuercas que ajustan las gomas” concluyó.