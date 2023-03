La segunda semana de audiencias, en el marco del juicio oral por la denominada Tragedia de Miguel Lanús en donde los automovilistas Carmen Susana Prestes (41) y Oscar Meza (47) murieron como consecuencia de una triple colisión de tránsito desarrollada el 13 de febrero de 2016 frente a la estación de Transferencia Unam de Posadas, tuvo ayer una de las declaraciones más esperadas durante del debate.

Este aporte lo dio Guadalupe Bogado, una joven de 25 años que al momento del siniestro mortal viajaba como acompañante del único imputado que tiene la pesquisa: Gastón Brunner (31).

Mediante una comunicación por videoconferencia que se realizó a partir de que la testigo está viviendo actualmente en la ciudad bonaerense de San Miguel, tanto los miembros del Tribunal Penal Uno de Posadas, como la fiscalía y la defensa del encartado, tuvieron la oportunidad de dialogar con la muchacha.

Quien durante varios minutos reconstruyó lo que recuerda de los instantes previos al hecho.

Durante su exposición, Bogado recordó que el imputado viajaba a alta velocidad por la ruta nacional 12 mientras hacía el recorrido Posadas-Candelaria pero lo más relevante de su reconstrucción, aspecto que complicó seriamente al imputado, fue que el día del hecho el conductor del Volkswagen Vento se durmió al volante y que por ello se cruzó de carril.

Aseguró que posterior a la triple colisión perdió el conocimiento y que a causa del fuerte encontronazo resultó con distintas lesiones en piernas, costillas y en el rostro.

Consumo de alcohol

El segundo testigo que prestó declaración durante la jornada de ayer -cuarta en lo que va del debate por este hecho- fue Héctor Germán Ayala.

Ayala, uno de los jóvenes que estuvo con el imputado la madrugada previa.

Este último es otro de los jóvenes que estuvo con Brunner durante la madrugada previa al siniestro mortal.Entre los dichos más destacados del testigo se resaltó la cuestión del alcohol.

En este contexto, Ayala contó que ambos estuvieron horas antes del suceso compartiendo latas de cerveza en un bar de la costanera de Candelaria y que luego de pasar un rato juntos su amigo lo llevó en su vehículo hasta su vivienda.

En tanto, la jornada se cerró con las declaraciones de Ana Paula Castillo y Karen Romina Asamek, jóvenes conocidas de Brunner y que en distintas circunstancias también vieron al encartado horas antes del luctuoso siniestro.

Consultada por la fiscal Patricia Clérici, Castillo recordó que la noche previa al siniestro vio a Brunner en una de las plazoletas de la zona céntrica de Candelaria.

Castillo contó que Brunner la llevó hasta su casa en Candelaria.

“Yo ese día me junté con mis amigas porque era la despedida de una de ellas, que se iba a Buenos Aires, me junté con mi hermana y otras amigas. Nos fuimos a la plaza de Candelaria, aunque no sabría decirte la hora pero fue de madrugada”, indicó la testigo.

En otro punto de su aporte, la muchacha contó que Brunner -sin precisar hora exacta- llegó al lugar donde estaba junto a sus amigos y dijo que se había dormido.

“El llegó a pie porque estábamos en el medio de la plaza”, respondió la joven ante la pregunta de la fiscal de sí recordaba si el acusado andaba en ese momento en el Vento.

Instantes después, a su turno de realizar preguntas, el abogado Federico Tilli y que defiende a Brunner junto a su colega Cristián Bareiro, leyó a la testigo una parte de la declaración que la muchacha dió en su momento en la etapa de instrucción del caso.

A partir de reconocer como suya la firma que constaba en las fojas del expediente, Castillo recordó que esa madrugada, cuando volvía caminando junto a su hermana, se encontró nuevamente con el imputado en inmediaciones al Mástil de Candelaria.

Y que el acusado llevó a las hermanas hasta su casa, lo que hizo que ambas se ahorraran los tres kilómetros que restaban para llegar a su vivienda.

Aunque reconoció que cuando el encartado las dejó en su morada, este y Ayala-quien lo acompañaba en ese momento- se retiraron con rumbo desconocido.

Luego de escuchar estos relatos, el debate pasó a un cuarto intermedio hasta hoy a las 8.30 cuando las partes nuevamente se reúnan en el edificio de la calle La Rioja para escuchar a más testigos.

El tribunal a cargo del proceso es presidido por la magistrada Viviana Cukla, acompañada por sus pares Ángel Dejesús Cardozo y Gustavo Bernie.

Cabe mencionar que la particularidad de este caso pasa por la imputación, ya que es la primera vez en la provincia que un crimen de estas características se juzga por el delito de “homicidio simple con dolo eventual” -sentencia que podría llegar a 25 años de prisión- y no por homicidio culposo, que establece un máximo de 5 años y es en la que suelen enmarcar las muertes en siniestros viales.