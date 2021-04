El Tribunal Penal 1 de Eldorado absolvió por el “beneficio de la duda” a Ricardo Fleitas (35 años), quien estaba imputado y era juzgado por el homicidio de Sergio Ocampos (23 años), ocurrido en Comandante Andresito en julio del 2018.

La declaración ayer ante el Tribunal de un testigo clave, permitió que la Fiscalía solicitara la inmediata libertad del acusado y el Tribunal Oral Penal Uno acogió el pedido y decidió absolverlo del delito de homicidio.

Fue clave en la segunda jornada de debate el testimonio de José Martín Roniski, un mecánico que presenció la pelea en Fleitas y Ocampos aquel día. En la etapa de instrucción, Roniski dijo que “no vio nada de los que paso”, pero ayer cambió abruptamente su versión de los hechos ante los jueces del Tribunal.

El testigo dijo que Ocampos comenzó a golpear a Fleitas con una madera y que el acusado se defendió, acuchillando de una estocada mortal al joven fallecido. Dijo que fue una “cuestión de vida o muerte” y que el detenido actuó en defensa propia.

El declarante se sentó ante los jueces y dijo: “Si me permiten algo, yo quisiera pedir perdón, a Dios en primer lugar, pero también a la Justicia. Yo en Iguazú dije una cosa por miedo a ambas partes, pero eso me martilla la cabeza y voy a decir lo que vi”. “Yo dije que no vi nada pero no es así”, tras lo cual brindó una nueva versión de los hechos.

Luego avanzó en su declaración manifestando que “entonces el joven – Sergio Ocampos- agarró una tabla y viene por detrás del otro señor -Fleitas- y le pega. El señor medio se cayó y se levantó y el otro le sigue golpeando, con esa tabla. La tabla se partió al medio”, remarcó.

Atento a ello, el fiscal Federico Rodríguez, solicitó la liberación del acusado por entender que “nadie está obligado a dejarse matar”. “Por más que no se dan los requisitos de legítima defensa, estimo que se da una situación no justificante pero sí exculpante, que es el estado de necesidad del imputado”, remarcó el representante del Ministerio Público Fiscal.

Seguidamente, los miembros del Tribunal Penal 1, integrado por los magistrados Atilio León -presidente-, Lyda Gallardo y Teresa Ramos, consideraron que existía el “beneficio de la duda”, por lo que decidieron absolver a Ricardo Fleitas en la causa, quedando el mismo en libertad. El imputado estuvo preso tres años.