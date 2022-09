Un repentino pedido de auxilio que provenía del patio trasero de su casa alertó ayer por la mañana a un vecino del barrio Nuevo, de Jardín América, quien al salir a ver qué sucedía se topó con el cuerpo sin vida de un niño de 12 años con un impacto de bala en el lado izquierdo del pecho. Lo que no imaginó es que horas más tarde se enteraría que por la muerte del pequeño, está sindicado como el presunto responsable del disparo mortal su propio hermano, de 19 años, quien hasta el cierre de esta edición era intensamente buscado por efectivos de la Policía de Misiones.

La víctima fue identificada por los investigadores como Darío Natanael Morgenstern (12), quien vivía junto a su madre y un hermano en el barrio San Martín, de la citada localidad.

Nata era el menor de cuatro hermanos.

En torno a los datos que este matutino pudo saber en relación a las circunstancias del hecho se sabe que Nata, como era conocido entre su familia, había pedido permiso el sábado por la noche a su madre para salir junto a uno de sus primos.

De dicha reunión habrían participado varios jóvenes y adolescentes conocidos de la víctima.

La reconstrucción hecha por la Policía indica que los jóvenes permanecieron durante gran parte de la madrugada en una plaza del barrio Nuevo hasta que en un determinado momento se trasladaron a la casa donde se cree ocurrió el trágico suceso, ubicada sobre calle Las Flores casi Bella Vista.

En ese inmueble, cerca de las 7.30, también estaba presente Juan Ramón R., un joven de 19 años conocido como Koki quien es hermano del dueño de casa y que al parecer, en un momento dado de la velada sacó un arma de fuego y comenzó a manipularla en frente a los demás chicos.

En ese contexto, y por circunstancias que por el momento se buscan establecer, Koki habría efectuado un disparo que impactó en el tórax de Natanael, quien cayó desplomado al suelo.

Es aquí donde todos los presentes, asustados por la situación salieron corriendo. Allí intervino Marcelo Javier R., quien salió de su cama al escuchar el desesperado pedido de auxilio del herido, pero que nada pudo hacer para evitar la muerte de Nata.

Minutos más tarde, en el lugar intervinieron peritos de la División Criminalística de la Unidad Regional XI, quienes comenzaron con las averiguaciones de rigor en la zona con distintas testimoniales.

Uno de los primeros entrevistados fue justamente Marcelo Javier, quien contó lo sucedido y sostuvo que su hermano Koki, quien vive actualmente en el kilómetro 11 de Eldorado y que estaba de visita en su casa, se había ido de la casa y que no sabía de su paradero.

Trascendió además por fuentes policiales que el acusado registra antecedentes por abuso de armas y que aparentemente hace un tiempo había tenido un hecho de similares características con manipulación de arma de fuego en el que otro adolescente resultó herido, aunque por fortuna no resultó herido de gravedad.

Por decisión del Juzgado de Instrucción Dos de Jardín América, a cargo del juez Roberto Sena, se dispuso el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial de Posadas para autopsia.

En tanto, se ordenó la detención del presunto autor del disparo, quien hasta anoche seguía siendo buscado por los investigadores.

Dolor familiar

Con visible temblor en el cuerpo y en la voz, aún en shock por la pérdida de su hijo más pequeño, Elvira Espínola dialogó con este matutino sobre lo ocurrido con Nata.

Casi al mismo tiempo recibió ayer el apoyo y el acompañamiento de muchos familiares y amigos que se acercaron hasta su casa en tan difícil momento.

“Yo todavía no caigo en sí. Nos enteramos porque mi sobrina vino a avisarme hoy (por ayer) a la mañana, a eso de las 9.50 por ahí”, comentó la mujer, quien narró que vivía junto a Nata y a otro hijo de 15 años desde hace 24 años en el barrio San Martín.

Según relató la mujer visiblemente afectada por la situación, Nata le había pedido salir junto a su primo. Aunque agregó que desconoce totalmente dónde fue luego y con quienes pasó la madrugada.

“Como todo chico de 12 años era inquieto, pero no malo. Allá en el barrio (Barrio Nuevo) vivíamos y cuando empezó la pandemia volvimos acá y él dejó la escuela en cuarto grado”, agregó la mujer.

Otro detalle no menor para el caso y del que hizo mención Elvira fue una conversación que tuvo ayer con el dueño de la casa donde ocurrió el hecho.

“Hablé con el hermano del muchacho y me dijo que su familiar fue quien le había dado el tiro y que se había dado la fuga. Eso nomás me dijo”, comentó.

También aclaró que no conocía a esta familia, más allá que un tiempo alquiló en ese barrio.Por último, Elvira sostuvo: “Me siento resguardada porque tengo amigas que me acompañan. Salí ni bien me enteré del hecho y hasta ahora no caigo. Tengo otros dos hijos que están viajando para acá y que viven en Pinamar”.

Por su parte, Samuel Espínola, primo de la víctima y que junto a otros familiares ayer acompañaron a Elvira en tan difícil momento, también habló sobre lo ocurrido. Comentó que “a este chico (por Koki) ya le habían pasado varias veces cosas como esta. Ya le había tirado a un compañerito que le rozó la costilla”.

Y al ser consultado por cómo recordaba a su primo, Nata dijo que siempre era un niño muy divertido. “Siempre le decíamos que deje el celular porque estaba todo el tiempo con los jueguitos”, recordó triste el familiar.