Sandra Lezcano de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo comentó como viene el Previaje 5

Comenzó el Previaje 5 y la presidente de la Asociación Misionera de Agencias de Turismo, Sandra Lezcano resaltó que por ahora hay muchas consultas, pero pocas compras concretas.

“Hay consultas, muchas consultas, pero poco movimiento de compra en realidad. Muchísimas consultas, pero exactamente. Ayer justo tuvimos un pequeño diálogo con varios presidentes de diferentes asociaciones que integran la Federación Argentina. Y la verdad que hay muchísimas consultas, pero poco cierre de confirmación. Creo yo que se ve por el tema de que es muy pronto la compra. Es muy corto el tema del lapso de viaje, porque son solamente 16 días. Y también de que, como le había comentado a otro colega suyo también, que creo que la gente que se define ahora tiene poco tiempo. Las tarifas aéreas no están con una tarifa promocional que uno diga que es interesante viajar”, resaltó en charla con el programa Acá te lo Contamos que se emite por RadioActiva.

“Además, está complicado el tema de los diferentes destinos que están como muy caros, si se podría decir, con tarifas muy elevadas. Y eso hace que la gente también piense a la hora de comprar. Creo yo que está pasando eso. Esto pese a que hay un tope de devolución a cada gasto que se hace de hasta 100,000 pesos”, agregó.

“Son todas las compras que están haciendo ahora, empezó el 1 de septiembre hasta el 7 de septiembre, con facturación el 7, con carga de factura en el Previaje. Sería en la plataforma de Mi Argentina hasta el 8 de septiembre. Pero todas aquellas personas que quieran viajar desde el 29 de septiembre hasta el 17 de octubre. O sea que es un muy poco margen de tiempo. No esperábamos que sea tan corto. En realidad, esa es la realidad. Nosotros apoyamos mucho el tema del Previaje, pero bueno, la última decisión y todo lo que sea decisión de fechas, de tiempo de cierre de facturación, de tiempo de venta y todo, no lo hacemos nosotros. Lo organiza el Ministerio de Economía. Así que, nosotros únicamente estamos en plataforma para las ventas. Así que, bueno, la gente todavía tiene tiempo, pero mucha gente se está quejando por ese tema, que es muy corto y las tarifas son bastante elevadas. Otra cosa a tener en cuenta es que este previaje número 5 es para vacacionar ahora en septiembre y octubre. No es para vacacionar después de esos meses”, resaltó.

“Está bien, en el medio hay un fin de semana largo, pero la gente que ya, digamos, estuvo sacando por anticipado, digamos, tiene mejor tarifa y la gente que quiere consultar ahora, la verdad que las tarifas no están, no son del agrado para que la gente pueda adquirirlos. Los servicios últimamente han subido, muchas tarifas están en dólares, el dólar oficial también subió y la verdad que hace que se encarezcan. Y la gente lo piensa. Hay más ventas de alguna hotelería suelta, algún aéreo suelto, pasajes, pero digamos que lo que nosotros antes desfilábamos a vender paquetes completos, son muy pocos los que se están realizando ahora”.

Sobre los destinos más consultados, Lezcano afirmó: “Es indistinto. Porque destinos que tengan, que consigan algo económico. Nosotros por ahí consultan Buenos Aires, consultaron el sur, consultaron el norte, la zona de Mar del Plata también para el fin de semana largo”.

“Pero anteriormente por ahí teníamos ciertos destinos que eran muy, muy consultados. Ahora no, ahora destinos que tengan mejor tarifa, digamos. Que se busquen sistemas mejor tarifa y que le aconsejamos a los clientes. Que los clientes nos preguntan, Sandra, ¿qué me aconsejás? Fíjate, ¿qué conseguís de tarifa promocional? Por ahí conseguimos todavía alguna tarifa para escaparse a Buenos Aires, una escapadita de tres noches. Buscan precio, pero el tema es que escapadas cortitas, no largas. Hay también otra realidad. Estamos en octubre, la gente creo que, hay una incertidumbre, pero también la gente ya está pensando en lo que es vacaciones de verano. Hay mucha gente que está viendo qué es lo que va a pasar. Todo eso infiere, pero no quita que la gente también consulte. Que eso también es bueno porque todo Previaje siempre es bueno. A nosotros nos ayuda”, finalizó.