La posibilidad de que las escuelas técnicas sugieran modificaciones al Régimen Académico Marco (RAM) entra en etapa de definiciones esta semana.

Es que en el ciclo lectivo 2023 regirá un nuevo RAM para los colegios secundarios dispuesto por Resolución N° 076 del Ministerio de Educación de Misiones, al cual todavía debe adherir el Consejo General de Educación (CGE) y al que las técnicas esperan que se le agregue un anexo que contemple las particularidades de esa modalidad, dado que consideran que si se emplea tal como está se flexibilizarán las exigencias.

Entre lo que se aplicará a las secundarias comunes -y que las técnicas rechazan- se encuentra la desaparición de la figura del alumno libre; que la calificación final sea un promedio de las calificaciones de los trimestres que se ponderen al finalizar el ciclo lectivo; que los docentes deberán registrar e informar acerca del desempeño de los estudiantes durante el ciclo lectivo a fin de detectar tempranamente problemas y dificultades que tenga el alumno y la habilitación de que el estudiante acredite aprendizajes adeudados sin mesas ante tribunal.

Ante este escenario, el pasado 16 de noviembre en el marco de una jornada de trabajo institucional (PEI), los docentes y directivos tuvieron nuevamente un arduo debate y fijaron las condiciones que esperan que las autoridades educativas tengan en cuenta a la hora de adherir al documento.

Desde las técnicas dejaron plasmado que para los campos de la Formación científica tecnológica, Técnica específica y de la Práctica profesionalizante la aprobación del tercer trimestre debe ser obligatoria y no promediando con los demás trimestres.

También plantearon que el estudiante, para pasar de año, deberá aprobar un porcentaje de los espacios curriculares que componen los campos de formación del diseño curricular vigente. La idea es que pasen con no más de cuatro materias adeudadas.

Además destacaron como prioridad la importancia de la asistencia a clases, que puede considerar las particularidades formativas según el campo de formación. “Se pueden definir rangos específicos y claros de asistencia según modalidad presencial e híbrida por campo de formación que oscile entre el 80% de asistencia de cursado presencial (clases efectivas) y un mínimo institucional que comprenda modalidad combinada o híbrida”.

Y “considerar que si el estudiante supera la cantidad de faltas para acreditar un espacio curricular tiene que asistir en determinadas fechas o a contraturno para recuperar los contenidos”.

Puntos encontrados

En ese marco, Ángel Rodríguez, secretario general de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (Amet), dijo que el Régimen aprobado por la cartera educativa tiene puntos positivos y otros que son criticados.

Uno de estos tiene que ver con el régimen de asistencias. “Para nosotros no está visto como algo negativo poder exigir a los alumnos un determinado porcentaje de asistencia en favor de una mejor calidad educativa y en cuanto al ejercicio de sus responsabilidades”, señaló Rodríguez. Esto tiene que ver con que el RAM aprobado por Educación elimina, por ejemplo, la figura del alumno libre y la escuela debe siempre salir a buscar al estudiante para que no quede fuera del sistema.

“Eso nos quita una herramienta, ya que al no haber más esa condición -de alumno libre- tenemos que apelar a otros recursos como un seguimiento más puntilloso de las trayectorias de los chicos, lo que significaría una recarga en la tarea docente, administrativa o de los directivos”, explicó el sindicalista sobre uno de los ítems que más rechazo generó entre los docentes y directivos y que las secundarias técnicas buscan que no se aplique en esa modalidad de la enseñanza. Agregó que en lo aprobado hasta el momento no se establecieron recursos económicos ni humanos para poner en práctica los cambios. “Se recarga con más tarea al docente que ya está desbordado por todo lo que implica estar al frente del aula”, añadió.

Rodríguez sostuvo que la educación técnica no fue tenida en cuenta desde que comenzó a debatirse este nuevo Régimen. “Eso uno se puede dar cuenta sólo con mirar los documentos base que se utilizaron para el compendio del RAM, porque no está incluida ahí la educación técnico profesional. Y eso es lo que estamos tratando ahora de tener un recorte que se ajuste a la realidad de nuestra modalidad”, comentó en Acá Te Lo Contamos por Radioactiva 100.7

Además contó que la idea de los educadores técnicos es que al poder generar modificaciones en los anexos “no sea todo tan laxo porque la educación técnica está muy vinculada al sector socioproductivo y las economías locales. Basta con recorrer las ciudades y vamos a encontrar que el taller del pueblo es de un egresado de una escuela técnica, que el herrero es un egresado de la técnica y varias de las pymes de nuestra provincia son de egresados de las técnicas, esto quiere decir que no nos fue tan mal como modalidad de la manera en que veníamos trabajando”.

Por último plasmó que se sienten confiados en que los cambios propuestos por los docentes y directivos en las distintas jornadas de debate van a ser considerados y enumeró los puntos donde sí hay acuerdo: que se incorporen cuatro previas; la acreditación de materias que ya fueron aprobadas y trabajar en aspectos que no fueron alcanzados e incorporar una instancia más de evaluación, además de las tres que ya están estipuladas cada año.

“Sabemos dónde estamos parados y tenemos un diálogo constante con las universidades, los colegios de profesionales y técnicos que están muy preocupados por estos cambios porque los egresados de las escuelas técnicas son los que luego se van a colegiar en estos espacios profesionales y ellos ven una pérdida en la calidad de los perfiles. Y otro sector son los empresarios que nos dicen que es necesario introducir cambios, pero creemos que los cambios no deben ir tanto en la desregulación sino en mirar hacia donde van nuestras industrias”, sostuvo.

Por su lado, en diálogo con El Territorio el subsecretario de Educación Técnica, Gilson Berger, señaló que la premisa es que el RAM para esta modalidad salga con el mayor consenso posible. Así, una vez cerrada la etapa de sugerencias por parte de las escuelas esta semana, se abrirá una instancia de análisis y debate de lo planteado. Lo más probable, dijo, es que este anexo del RAM salga durante el receso “para tener un documento consensuado al comienzo del ciclo”.

Modalidad consolidada y en crecimiento

La educación técnica en Misiones mostró en los últimos años un fuerte crecimiento y se consolidó a la hora de ser elegida por las familias para la formación de sus hijos. Actualmente hay 88 escuelas en 56 municipios, cubriendo prácticamente toda la geografía provincial. En lo que respecta a la matrícula, tuvo un incremento en el número de alumnos y entre el año pasado y este subió un 9%. Se pasó de 21.000 a 23.000 estudiantes. De esa cifra, el 43% corresponde a matrícula femenina. Este incremento registrado en una década está acompañado de otro dato no menos importante: las mujeres son las que registran mayor tendencia en el egreso con la correspondiente orientación. Incluso los números de retención son mejores en la población femenina.

En cifras

88

En la provincia hay actualmente 88 escuelas técnicas con una matrícula de 23.000 estudiantes, número que va en aumento año a año.