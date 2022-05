La taxista asesinada en Posadas, específicamente en el barrio Campo Bauer, en la zona de Nemesio Parma, conmocionó a todos los misioneros. Por ello, en las redes sociales circula un mensaje de afecto y dolor.

El cuerpo de la taxista asesinada fue encontrado por la Policía de Misiones en el barrio Campo Bauer de la capital provincial. Esta muerte emocionó a toda la Tierra Colorada e hizo circular en las redes sociales este mensaje de dolor: “Claudia, quisiste que éste sea un lugar más seguro para nosotras y tuviste la peor demostración de inseguridad que podemos tener las mujeres. Gracias por intentarlo. Nos arrebataron uno (de los pocos) espacios seguros que tenemos. Te despedimos con respeto y gran tristeza”.

A su vez, varios se solidarizaron con la familia de la víctima y compartieron este mensaje: “Como es de público conocimiento, Claudia Benítez era el sostén de su familia. Por tal motivo, juntan fondos para costear los gastos de sepelio y lo que puedan necesitar sus niños. Cualquier ayuda será bienvenida.

Por otro lado, una cliente expresó profundamente su pesar en su cuenta de Twitter: “¡Cómo me supera y me impacta todo lo de la Taxista asesinada en Posadas! Esa mujer nos llevaba y nos traía siempre de madrugada a mí y a las minas, yo siempre la recomendaba a todas porque era re confiable, no puede ser, es increíble”.