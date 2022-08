El modelo de gestión omnipresente y cercano a la gente del Gobierno Provincial está logrando neutralizar el cimbronazo provocado por la crisis económica y política nacional. Al mismo tiempo, una oposición sin rumbo y carente de liderazgos se muestra encerrada en debates que sólo le interesan a la clase política.

Sostiene el sociólogo argentino Lucas Rubinich en su libro recientemente publicado, “Contra el homo resignatus”, que las tensiones entre los grupos y la representación ciudadana no son nuevas. Se podría sostener que el modelo ideal de la doctrina democrática basado en la hipótesis del individuo soberano que pacta con otros individuos soberanos sin asociaciones intermedias entre ellos y sus representantes es solamente un modelo ideal. En la práctica concreta, las democracias realmente existentes, como dice Norberto Bobbio, son un modelo totalmente opuesto, ya que distintos tipos de asociaciones, desde corporaciones económicas, hasta sindicatos y partidos, se convierten en sujetos cada vez más políticamente relevantes, mientras que los individuos lo son menos.

El modelo ideal de sociedad democrática, dice Bobbio en su obra “La Teoría de las Formas de Gobierno en la historia del pensamiento político”, es una sociedad centrípeta. Las sociedades democráticas realmente existentes aparecen como centrífugas, no hay un solo centro de poder, como podía ser la voluntad general de Rousseau, sino muchos, y en ese sentido es que la sociedad real en los gobiernos democráticos es pluralista. Las complejas luchas de intereses económicos y culturales en juego en cada sociedad han incluido la participación de diversos grupos, desde una élite política con voluntad de reproducirse hasta una corporación económica con interés por encontrar las formas más favorables para desarrollar sus actividades. Los grupos económicos y culturales que pueden ser identificados como grupos de poder tienen bajo distintas identidades permanencia en el tiempo.

No resulta extraño, dado que forma parte la teoría social de la gran herencia iluminista, que en las últimas cuatro décadas existan preocupaciones serias que den cuenta tanto de la creciente concentración de poder como de la pérdida que han sufrido las mayorías populares (de distintas sociedades) en su capacidad de decidir sobre sus propios destinos.

A decir de Charles Tilly, la democracia consiste en una relativa ampliación e igualdad de la ciudadanía, proporcionándoles a los ciudadanos consultas obligatorias en lo concerniente a las políticas del Estado. En la medida que el Estado se disuelve, también lo hace la ciudadanía, y en consecuencia, la democracia. Las grandes desigualdades del poder económico amenazan a la democracia porque otorgan incentivos y medios a minorías poderosas para subvertir la democracia.

Escuchar y actuar en consecuencia

La concepción de “gobierno líquido” que fuera expuesta en una oportunidad por el Gobernador Oscar Herrera Ahuad, ha servido para entender el funcionamiento de un gobierno que se encuentra siempre en movimiento y con la misión resolver cuanta problemática se encuentre en el camino. En alusión a los valores y principios rectores de la acción política que inculca el Conductor del espacio político, Ing. Carlos Rovira, el gobernador misionero dejó en claro que el gobierno se rige por un esquema líquido, no de compartimentos estancos ni algo sólido, “donde debe quedar claramente establecido que no debe existir la palabra ‘eso a mí no me compete’, ‘no es mi área’, ‘yo de eso no sé’. La gente eso no sabe. La gente ve un funcionario del gobierno provincial, municipal, barrial y es quien tiene la llave para resolverle el problema. Si soy de Salud y me preguntan por Desarrollo Social tengo que contestar o por lo menos tengo que generar el conducto para la respuesta. Los compartimentos estancos ya forman parte de otra historia, no de esta. Y en esa línea de la generosidad, en esa línea que cada uno transita en su gestión, claramente está demostrado y en esta mesa está el ejemplo: despojarnos de los egoísmos”.

El contacto directo de los funcionarios con la gente es uno de los principales activos que tiene el Frente Renovador de la Concordia, y es gracias a esa cercanía que se puede conocer la realidad de los misioneros. Eso le permite al gobierno identificar cada una de las necesidades y problemáticas que existen a lo largo y a lo ancho de la provincia para poder desplegar de manera efectiva las políticas públicas que transforman la vida de cada uno de los habitantes de la provincia.

En el contexto de crisis que atraviesa el país, las grandes preocupaciones de la ciudadanía giran en torno a lo económico y ese es uno de los ámbitos en donde más ha puesto su atención el Gobierno Provincial. El próximo lunes entrará en vigencia el Programa “Ahora Canasta”, que tendrá incidencia directa en el costo de la canasta básica de cada hogar misionero en un momento en donde pareciera que los precios están fuera de control y el Gobierno Nacional no encuentra una solución efectiva para este gran flagelo que aqueja a todos los argentinos.

Otra medida de gran impacto en el bolsillo de un gran número de familias misioneras fue el anuncio de la puesta en marcha del Programa “Ahora para Hipotecarios UVA”, que consiste en un aporte no reintegrable para las familias titulares de créditos hipotecarios que se vieron inmersas a un feroz endeudamiento durante el Gobierno de Mauricio Macri. La angustia que genera el riesgo de perder la única casa familiar tuvo una respuesta contundente del gobernador Herrera Ahuad quien dispuso un aporte de 100 millones de pesos para ayudar con el pago de las cuotas, siendo Misiones la única provincia del país que sale en auxilio de los damnificados en el marco de este programa nacional que actualiza el valor por inflación y que está perjudicando a 104 mil familias en todo el país. Mediante este importante beneficio se reintegrará la variación de entre 35 y 60% de la Unidad de Valor Adquisitivo de la cuota mensual con un tope mensual de $15.000.

Un modelo para mostrar

En tiempos donde las dos grandes coaliciones del Frente de Todos y Juntos por el Cambio, se echan culpas y no se hacen cargo de los problemas pasados y presentes, la Provincia de Misiones felizmente tiene para mostrar al país un modelo de desarrollo productivo e industrial. Tal es así que el pasado martes el Gobernador Herrera Ahuad fue invitado a participar en el Ciclo organizado por el Grupo Clarín “Democracia y Desarrollo”, evento en el que dejó una impresión muy positiva delante de los actores políticos y económicos más poderosos del país.

El gobernador misionero expuso sobre las economías regionales pujantes, sin necesidad de apelar al uso de agroquímicos que envenenan a los productores, sin desmontar la selva y sin monocultivo. Asimismo, destacó el modelo que se proyecta a la agricultura orgánica, produciendo alimentos más sanos en pequeñas parcelas de tierra, pese a no contar con las ventajas que tienen otras provincias como el combustible más barato, la cercanía a los grandes puertos y las redes de gas natural.

En transcurso de su exposición también aprovechó para insistir nuevamente con el reclamo que viene realizando la provincia de un pago por los servicios ecosistémicos que brinda Misiones al resto del país gracias al cuidado de la selva que genera condiciones de humedad y lluvias para beneficiar a los grandes monocultivos llevados adelante por los grandes jugadores de la Pampa Húmeda. En ese sentido, reclamó enfáticamente que la mirada sobre las economías regionales debe ser integral, incluyendo a todos, y no solamente desde la mirada del sector más rico e influyente, en alusión a los poderosos productores de granos.

Desconectados de la gente

La dirigencia de Juntos por el Cambio ha sumado un nuevo capítulo vergonzoso que confirma una vez más que sus prioridades están marcadas por una desproporcionada e inoportuna puja por espacios de poder. El raid mediático de Elisa Carrió terminó de confirmar la feroz interna que existe en el seno de la principal fuerza opositora. Con su verborragia característica, la socia política de Mauricio Macri embistió contra una serie de dirigentes que integran su mismo espacio. La líder de la Coalición Cívica apuntó contra Cristian Ritondo, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio y Gerardo Milman, además del gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, por sus presuntas vinculaciones con Sergio Massa.

Las respuestas no tardaron en llegar, ya que durante toda la semana diferentes dirigentes de Juntos por el Cambio se tomaron su tiempo para contestar a Carrió.

La falta de liderazgo y la puja despiadada de espacios con miras al 2023 son dos grandes problemas que enfrenta la alianza que gobernó la Argentina del 2015 al 2019. Una clara muestra de la disociación que existe entre gran parte de la clase dirigente y la ciudadanía que espera un gesto de madurez en tiempos donde reina la incertidumbre y no vislumbra soluciones concretas.

En Misiones, la dirigencia local de Juntos por el Cambio no escapa a este sombrío escenario. La foto que dejó días atrás la reunión de dirigentes de JxC, realizada en Dos de Mayo, de la que no participaron Pepe Pianesi y Pedro Puerta, dos referentes con aspiraciones a la gobernación al igual que Martín Arjol, da cuenta de la situación de la oposición en Misiones. Se acerca el 2023 y comienzan los desencuentros.