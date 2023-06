Solicitarán aumento del boleto del transporte urbano en Oberá

La Concejal Mara Frontini, dio a conocer a través de sus redes sociales, el pedido del ejecutivo, “en el cual solicita al Concejo Deliberante Evalúe la actual tarifa comercial del Servicio Público de Transporte Urbano de Pasajeros de la Ciudad de Oberá…».

Además, agrego, a favor de los usuarios, “los reclamos de los usuarios del sistema de transporte urbano son innumerables dentro de los cuales figuran que: no se respetan los horarios, no se cumple con los recorridos habituales, existen reducción de refuerzos, etc. Esta situación ocurre en todos los barrios, siendo los más afectados el B.180 viviendas y B. Copisa. Asimismo, las líneas Villa Barreyro- Hospital Samic y Hultgren- rotonda 103. Los usuarios no logran llegar a horario a sus trabajos y escuelas por lo cual pierden Presentismo y se aplican Tardanzas”, grafico la concejal sobre el incumplimiento de la empresa.

Cabe destacar que la ordenanza N° 3045 establece que se podrá evaluar periódicamente la tarifa pero, Frontini sostiene que asimismo, en su artículo 24 menciona «tender al mejoramiento y eficiencia del servicio a cargo de los Concesionarios… Situación ésta que no se estaría cumpliendo”.

Para finalizar la edil solicita que, en vez de hablar de aumentos, desde el municipio sea prioritario, asegurar el mejoramiento de los servicios.