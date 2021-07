Tiene por objetivo contribuir a conformar equipos de atención especializados, fortaleciendo la modalidad de estrategia en red para la detección temprana y la atención de los embarazos forzados y abusos sexuales de niñas y adolescentes menores de 15 años. La formación continua estará guiada por un equipo técnico interdisciplinario especializado en abordaje de abuso.

Se realizó el lanzamiento del proyecto de aplicación de formación continua en “Modelos de atención para la detección temprana y el abordaje de abusos sexuales hacia niñas, niños y adolescentes (NNA) y de embarazos forzados”. Para el cual, han sido seleccionadas las provincias de Misiones y Entre Ríos, para su implementación. Se conto con participación de equipos de ambas provincias.

Esta propuesta, está financiada por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina. Tiene por objetivo contribuir a conformar equipos de atención especializados, fortaleciendo la modalidad de estrategia en red para la detección temprana y la atención de los embarazos forzados y abusos sexuales de niñas y adolescentes menores de 15 años. La formación continua estará guiada por un equipo técnico interdisciplinario especializado en abordaje de abuso.

El lanzamiento conto con la presencia de Sandra Tirado, Secretaria de Acceso a la Salud del Ministerio de Salud de la Nación y Valentín González, Representante Adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en Argentina.

El inicio estuvo a cargo de la Directora Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, Valeria Isla, quien destaco que “la selección de las provincias de Misiones y Entre Ríos, radica en el compromiso con la temática. Por toda la labor realizada garantizando derechos”.

Desde la cartera sanitaria de la provincia, se encontraban acompañando el evento, el Dr. Héctor Proeza, Subsecretario de Salud, Dr. Fabián Borges Do Canto, Coordinador de Programas Materno Infantiles, Lic. Norma Miño, Referente Provincial de Salud Sexual y Reproductiva, Prof. Olga Ferreyra, Referente Provincial del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia y equipos interdisciplinarios a capacitarse.

El Dr. Fabián Borges Do Canto, agradeció la selección de la provincia de Misiones y comento que el desarrollo de la actividad “cuenta con todo el apoyo institucional y seguramente este abordaje va a enriquecer la atención que venimos bridando”. En tanto que la Referente de Salud Sexual y Reproductiva, Lic. Norma Miño sostuvo “para iniciar este camino hemos logrado conformar equipos interdisciplinarios en las seis zonas sanitarias de la provincia. Contamos con recurso humano comprometido y predispuesto a seguir contribuyendo a una atención de calidad para la población misionera. El agradecimiento es tanto al equipo nacional como a mis pares en las provincias y a todos los agentes territoriales que se encuentran hoy presentes. Destaco el compromiso de las autoridades provinciales, directores de zona, jefes de área, directores de hospitales y centros de primer nivel de atención. Dichas intervenciones demandan de articulación conjunta”.

Por su parte, Nélida Sisini, integrante del equipo capacitador, hizo mención a la modalidad de abordaje, estructura y frecuencia de los encuentros, dinámica de los espacios, problematización de prácticas, tópicos de los ateneos, entre otros aspectos relacionados a la formación.

La propuesta de trabajo está motivada en las dificultades que la intervención concreta presenta en este tipo de consultas y tiene como fin visibilizar e intentar actuar sobe los obstáculos/nudos críticos que se encuentran en la integralidad del proceso: desde la detección, sea esta accidental o por consulta explícita, hasta su abordaje específico y seguimiento.

Finalmente, Silvia Chejter, coordinadora general del proyecto, brindo unas palabras de cierre, celebrando el encuentro y recordando que “hoy dimos el primer paso, de un camino que nos va a llevar aproximadamente seis meses, a donde se obtendrá equipos especializados en trabajo en red para el abordaje de situaciones de abuso.