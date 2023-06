y un dispar incremento según la localidad y las estaciones de servicio. Se espera otra suba en las próximas horas, con la amenaza de las petroleras de aplicar un 6% mínimo.

Estaciones de servicio de las petroleras Shell y la estatal YPF subieron los precios en los surtidores de Posadas, al igual que ocurrió con otras localidades, aunque con costos diferentes. La disparidad entre estaciones y ciudades fue muy marcada, impactando más fuerte en el norte provincial.

En el caso de la Shell de la capital provincial, se pudo confirmar que en algunas expendedoras la nafta súper que había quedado en $252,90 el litro en mayo, ahora se vende a $258,20; mientras que la V-Power pasó de $294,20 a 296,20. En tanto que la diésel premium que se vendía hasta esta mañana a $342,60 ahora se comercializa en $344,50.

En Puerto Iguazú, el incremento en las Shell fue mayor, de $265,50 el litro de súper pasó a $274; el de V-Power (premium) saltó de 274 a 299,80 pesos. El gasoil en la ciudad de las Cataratas pasó de $287,50 a $295,80 y el gasoil premium subió de $355.90 a $357,90.

En el caso de YPF, en una estación que se sumó a los aumentos, el incremento de la súper pasó de $231,90 a $244,20; mientras que la Infinia (premium) subió de $288. La Infinia diésel aumentó de $334,80.

“Ajuste salteado”

“Lo que están haciendo algunas petroleras es aplicar ajustes ´salteados´, es decir evitan que todas las estaciones suban todas juntas de una vez y por eso en algunas provincias se ajusta el precio o bien, como ahora, sólo lo hacen con algunas estaciones”, explicó el titular de la Cámara de Estacioneros del Nordeste, Faruk Jalaf, que comercializa Shell en Eldorado y donde el incremento no fue marcado desde Buenos Aires en sus surtidores hasta el cierre de esta edición.

“Van preparando el mercado para que después no les lluevan críticas por lo imprevisto. Por comentarios que escuché además, no se iba a aceptar el 4% acordado por el Gobierno y las petroleras, por eso no tenemos certezas de cuánto se va aplicar”, agregó.

Es que, según el sitio iProfesional, las principales petroleras privadas ya advirtieron al Gobierno nacional que no podrán cumplir con el acuerdo de precios firmado hace 60 días, y que en las próximas horas aumentarán los precios de los combustibles al menos en un 6%.

En medio de toda la incertidumbre reinante, las petroleras no están cargando camiones que ya deberían haber llegado a Misiones, por lo tanto sobrevuela el temor que algunos combustibles escaseen en el finde extra largo.