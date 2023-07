El vicegobernador de la Provincia y candidato a senador, Carlos Arce, quien ayer participó en el acto central por el Día de la Independencia Argentina realizado en San Javier, reconoció que el gasoducto Néstor Kirchner, inaugurado por el Gobierno nacional es “una obra histórica que va a ampliar la oferta energética en todo el país, pero no en Misiones”. En este sentido, lamentó que la puesta en funcionamiento de este servicio no implique la pronta llegada de esta red a los hogares misioneros. No obstante, dijo que existe la posibilidad de solicitar un subsidio y que Misiones acceda a un valor total equivalente a tarifas de otros puntos del país hasta que se realice la instalación hacia el extremo norte del país. “Tenemos la posibilidad de seguir pidiendo la tarifa social por el gas envasado”, dijo el Vicegobernador, asegurando que volverán a solicitar que el gas envasado que se comercialice en Misiones continúe siendo subsidiado, para que su valor sea equivalente al del gas natural.

«Tenemos la posibilidad de seguir pidiendo la tarifa social por el gas envasado»