Los cruces de Cuartos de Final de la Champions League se sortearon este viernes y dejaron a más de uno con ansias. La recta final hacia la final de la competencia está cerca y los encuentros se ponen cada vez más emocionantes.

Se sortearon los cuartos de final de la Champions League con cruces increíbles. Entre los más destacados se puede mencionar al cruce entre el último campeón, Chelsea y el equipo que dio el batacazo frente al PSG, el Real Madrid.

Más allá de haber perdido a Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo y Mbappe en octavos de final, la Champions League demuestra nuevamente porque es la competencia más atractiva del mundo.

Así quedaron los cruces para los Cuartos de Final:

Chelsea vs. Real Madrid

Manchester City vs. Atlético Madrid

Villarreal vs. Bayern Múnich

Benfica vs. Liverpool

ADVERTISEMENT

El equipo del «Cholo» Simeone buscará dar el batacazo contra el imparable Manchester City de Guardiola. El DT Argentino viene de eliminar a otro equipo inglés y clásico de los «Cityzens», Manchester United.

Por su parte, Benfica, club donde juega el defensor argentino Nicolás Otamendi, tendrá un gran rival por delante, el Liverpool. El equipo de Klopp, que si bien no es el de hace algunos meses, sigue demostrando buen juego.

Villarreal, es otro que también buscará la heroica ante el poderío alemán y su goleador imparable Robert Lewandowski. El equipo español que cuenta con la presencia de los argentinos Gerónimo Rulli y Giovani Lo Celso, viene de golear a Juventus en Italia.

El Real Madrid intentará afianzarse en la Champions y volver a demostrar el buen juego que supo desplegar en el partido contra el PSG de Messi. Benzema, Kroos, Modric y compañia se enfrentarán al último campeón, Chelsea, que tiene a sus jóvenes figuras como Havertz, Pulisic, Jorginho entre otros.

UEFA Champions League: el Chelsea le ganó al Lille y continúa a paso firme su defensa del título

Chelsea le ganó al Lille 2-1, Yilmaz de penal, marcó el 1 a 0 en Francia, pero Pulisic y Azpilicueta revirtieron el marcador. El club londinense había ganado en la ida por 2-0 en Stamford Bridge

El Chelsea le ganó al Lille, los de Londres atraviesan un momento crítico, con sus activos congelados por las medidas adoptadas en Reino Unido contra Roman Abramovich a causa de invasión de Rusia a Ucrania, se impuso por el 4-1 en el global, se metió en los cuartos de final de la Champions League. Al mismo tiempo, Villarreal goleó 3-0 a la Juventus y también obtuvo su boleto a la siguiente fase.

Fue un primer tiempo sin demasiadas ocasiones de gol pero que mostró a un conjunto local mejor predispuesto hacia el plano ofensivo, empujado por la necesidad de revertir el 0-2 sufrido en Londres. El cuadro visitante, por su parte, optó por desarticular los avances del local y aprovechar algún contragolpe, que nunca llegó.

El cero se rompió a los 38 minutos, luego de que el VAR detectara una mano clara de Jorginho en el área. El gigante Yilmaz se hizo cargo de la ejecución y con la cara interna de su pie derecho marcó el 1 a 0.

Parecía que el conjunto francés se iría al vestuario en ventaja y a un gol de empatar la serie, pero el Chelsea comenzó a manejar el balón, lo hizo circular hasta encontrar el espacio y cuando dio con él fue Pulisic el que lo aprovechó. El delantero estadounidense se filtró por el sector derecho del área y definió al segundo palo casi sin ángulo para igualar las acciones.

Con la victoria, Chelsea se metió en los cuartos de final junto a Manchester City, Liverpool, Real Madrid, Villarreal. Atlético de Madrid, Benfica y Bayern Múnich. El viernes se realizará el sorteo que definirá los cruces y las llaves de cara a las siguientes instancias. La gran final será el 28 de mayo en París.