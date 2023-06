Se realizó una nueva Sesión Ordinaria en el Concejo Deliberante

Se llevó a cabo este jueves 22 de junio, la Décima Quinta Sesión Ordinaria del Concejo Deliberante de Eldorado (CDE), bajo el Acta Nº 2028 del Período Legislativo 2023.

La Sesión que se desarrolló en el Recinto del CDE, fue presidida por la titular del Cuerpo, Dra. Lorena Cardozo y con la asistencia de los Concejales, Dr. Augusto Daniel González, Dr. Sebastián Tiozzo, Téc. Agueda De Las Nieves Saenger, Téc. Bernardino Bobadilla y Dr. Mauricio Acevedo Leal.

Al inicio los ediles aprobaron con Tratamiento Preferencial, autorizar a la Sra. María Karina Aliendre a hacer uso de la Plaza Sarmiento de nuestra Ciudad los días 23 y 24 de junio de 2.023, de 14:30 a 17:30 horas, con la finalidad de desarrollar una serie de actividades en el marco de la “Semana del Yoga”.

Asimismo, aprobaron Tratamiento Preferencial declarar de Interés Municipal las actividades organizadas en el marco de la “Semana del Yoga” a realizarse los días 23 y 24 de junio de 2.023 en la Plaza Sarmiento de nuestra Ciudad.

Por otra parte, aprobaron Sobre Tablas autorizar al Profesor de Educación Física Sr. Miguel Ángel Bordon a hacer uso del Polideportivo Municipal “Héctor Hugo Ligorria” del Km. 9 de nuestra Ciudad, el día 25 de Junio de 2.023, de 08:00 a 19:00 horas, para el desarrollo de la tercera fecha del Torneo Provincial de Menores organizado por la Federación Misionera de Vóley.

Además, aprobaron Sobre Tablas autorizar a la Sra. Andrea Nöller, en carácter de Presidente de la Comisión de Padres de la Escuela Municipal de Atletismo, a hacer uso de la pista de atletismo ubicada en el predio del Polideportivo Municipal y Univesitario del Km. 3 de nuestra Ciudad, el día 24 de Junio de 2.023, de 06:00 a 19:00 horas, para el desarrollo de la tercera copa de clubes de atletismo organizada en el marco del 75° Aniversario de la Escuela Provincial de Comercial N° 19.

A continuación, se aprobaron los siguientes Proyectos de Ordenanza:

• Autorizar el corte del tránsito vehicular, desde las 18:00 horas del día 23 de Junio hasta las 01:00 horas del día 24 de Junio de 2.023, sobre la calle Arroyo Elena, tramo comprendido entre las calles Arroyo Yabebirí y Arroyo Zaiman, del Barrio Caffetti de nuestra Ciudad.

• Prorrogar por el término de cuarenta y cinco (45) días, computados a partir de la promulgación de la presente, el plazo establecido en el Artículo 10°) de la Ordenanza N° 130/2.022.

• Convalidar en todos sus términos las Resoluciones Administrativas N° 2.218/A/2.023, N° 2.215/A/2.023, N° 2.296/A/2.023, y N° 2.298/A/2.023, “Ad Referéndum” del Concejo Deliberante.

• Convalidar en todos sus términos las Resoluciones Administrativas N° 8.722/A/2.022, N° 304/A/2.023, N° 758/A/2.023, N° 759/A/2.023 y N° 1.323/A/2.023, “Ad Referéndum” del Concejo Deliberante.

Los ediles procedieron a aprobar los siguientes Proyectos de Resolución:

• Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del Área que corresponda, informe al Concejo Deliberante de la Ciudad de Eldorado, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles información referente a varios rubros insertos en el Balancete y las rendiciones de cuenta de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.023.

• Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de las Áreas que correspondan, procedan a realizar -con carácter urgente- las tareas de acondicionamiento general del Pasaje 2° Comandante Julio R. Sanchez -tramo comprendido entre las calles Luxemburgo e Italia- y del Pasaje 6 -tramo comprendido entre Pasaje 2° Comandante Julio R. Sanchez y Aquilino Isidro- del Barrio Nach, mediante las tareas de limpieza, desmalezamiento, control de presencia de vectores y de todas aquellas que estimen pertinentes para el cumplimiento de lo requerido.

• Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, proceda a realizar -con carácter urgente- las obras de acondicionamiento general de la calle Villarica, en su intersección con calle Carlos Antonio López, del Barrio 20 de Junio de nuestra Ciudad.

• Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las gestiones

necesarias ante la Dirección Nacional de Vialidad (Concesionaria del corredor vial de la Ruta Nacional N° 12) y Dirección Provincial de Vialidad para que procedan a la instalación de mayor cartelería preventiva en la nueva rotonda ubicada sobre Ruta Nacional N° 12 (Km. 1.540), precisamente en el acceso hacia la Avenida Formosa, con la finalidad de que las personas que transitan por el lugar lo hagan con mayor seguridad y precaución. Asimismo, se solicita la finalización de las obras de asfaltado del empalme y ampliación del acceso de la Avenida mencionada con la nueva rotonda.

• Solicitar a la Empresa de Transporte de Colectivos de Eldorado

(E.T.C.E.), informe al Concejo Deliberante de la Ciudad de Eldorado, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles información referente a las líneas, ramales y frecuencias de colectivos de la Empresa de Transporte de Colectivos Eldorado (E.T.C.E.).

El Concejal Daniel Augusto Gonzalez habló sobre el acto deliberativo llevado adelante este jueves en el CDE y contó: “hubieron pedidos de uso de espacios públicos, pedidos de vecinos y del Ejecutivo quién aprueba ad referéndum del concejo como espacio de costanera, declaraciones como ingreso de otros proyectos”.

Uno de los proyectos fue el cual solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que, a través del Área que corresponda, informe al Concejo Deliberante de la Ciudad de Eldorado, en un plazo no mayor a diez (10) días hábiles información referente a varios rubros insertos en el Balancete y las rendiciones de cuenta de los meses de Enero, Febrero y Marzo de 2.023: “como bloque pedimos informe sobre balancete presentado por ejecutivo, el municipio presenta balance sobre periodo del ejercicio anual y trimestralmente debe presentar un balancete de 3 meses que es resumen de lo que sucedió, verificamos que no había información suficiente de algunos rubros, hicimos pedido para que se complete serie de puntos que por ahí suenan un poco técnico pero en definitiva nosotros hacemos para que si un gasto no está detallado se lo pueda hacer y se conozca, fue aprobado y acompañado por todos los concejales y esperamos a la brevedad el informe”.

En cuanto al pedido del pase a planta: “aún no hemos recibido el informe donde pedimos información sobre el área en el que se encuentra cada trabajador de la nómina, su trayectoria y que función cumpliría entre otros puntos”.

Otro pedido de informe es relacionado con los proveedores que tampoco fue contestado: “hoy a la mañana ingresaron solicitudes del municipio donde piden en función de cambios de autoridades y demás cuestiones, la prorroga de 5 días para contestar ambos pedidos por lon que la semana que viene deberían presentar todo”.

Reclamos de complicaciones en el servicio urbano de pasajeros, mejoramiento de calles, pedidos frecuentes: “el concesionario debe cumplir con el pliego aunque sean otros dueños, no es problema del usuario ni del Concejo que es el ente contralor. Hay horarios establecidos, recorridos determinados. Se sabe y entiende que hay calles en muy mal estado y que se complican aún más con estas lluvias, es ahí donde el concesionario debe instar al Ejecutivo a mejorar las condiciones de las arterias que impiden el transito del colectivo. Si empezamos a hacer excepciones de incumplimiento porque una calle está mal abriremos puertas a algo que no pararía”.