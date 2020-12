Se produjo un boom de creación de pequeñas cooperativas en Misiones

En medio de la pandemia vecinos se asocian para producir alimentos, reciclar o hacerse cargo de obras públicas. Agricultores se unen para comercializar productos.

Las pequeñas cooperativas que en la anterior gestión del gobierno nacional sufrieron los peores embates, lograron una rápida recuperación hasta convertirse en medio de la actual pandemia en un boom de gestación de nuevas entidades en Misiones.

Daniel Martínez Di Pietro, director General de Educación, Capacitación y Promoción de Cooperativas y Mutuales, indicó que en medio del aislamiento primero y luego distanciamiento social, ya se llevan creadas 78 cooperativas. Explicó que esta explosión de nuevas asociaciones “tiene mucho que ver con los emprendimientos; por ejemplo de construcción de obras públicas, de viviendas con todos los oficios esenciales que incluyen cuidado y mantenimiento espacios verdes, trabajo de jardinería”.

Detalló que también se crearon similares agrupaciones a lo largo y ancho de toda la provincia, para la producción de alimentos o para el reciclado. “Esto también es muy importante en el cuidado del medio ambiente ante el calentamiento global y la reutilización de algunos elementos que por ahí son nocivos e incluso para la salud como vidrios, botellas y plásticos o partes de electrónicas en desuso”.

El especialista, en declaraciones a Meta Data, el programa político del diario El Territorio, añadió que a todo lo previo se suman la creación de pequeñas cooperativas para hacer frente a otras actividades “como la textil, gastronomía, turismo y últimamente, el auge de las de consumo, de producción agroindustrial. Está pensado para el pequeño productor o agricultor, que quiere diversificar su producción y reducir sus costos y agregar valor a la materia prima con un proceso industrial y tener un canal de comercialización. A ellos, les recontra conviene unirse, organizarse en cooperativas”.

¿Cuál es la cantidad mínima para organizarse en cooperativa?

Nosotros siempre recomendamos la base esencial como requisito mínimo que sean 10 personas de buena voluntad, con un emprendimiento sostenible, con proyectos técnicos y económicamente viables, que sea sustentable. El gobernador Oscar Herrera Ahuad siempre dice: “Vamos para adelante con las cooperativas” y es muy bueno, porque hay una decisión política de darle un fuerte impulso.

¿Cuál es su rol en el proceso de gestación de estas cooperativas?

Mi tarea por ahí no es muy visible, pero me buscan para crear conciencia y hacerles ver a la gente cuál es el rol, la función que cada uno tiene que desempeñar dentro de una organización cooperativa. Desde lo básico, lo elemental que son los derechos, las obligaciones de los socios dentro de la organización cooperativa; en el consejo de administración que es el órgano de conducción. Creo que una de las claves del éxito de las cooperativas para sostenerla en el tiempo, es tratar de elevar el nivel de preparación del desarrollo, de la capacidad de las competencias y los talentos de los dirigentes. Las cooperativas deben tener buenos dirigentes, capaces, honestos, responsables con buena preparación para el proceso y toma de decisiones. Deben entender que tienen un fin social y que hay que tener criterios para generar recursos, hay que saber administrar con seriedad con austeridad con transparencia.

¿Qué beneficio implica acceder al sello de una cooperativa?

En principio, el acceso a una asistencia técnica continua, e incorporar mayor espacio de protagonismo en el mundo del trabajo y la producción de desarrollo económico y emprendimientos. Ahora, el gobierno nacional y el gobierno provincial, en concordancia con los gobiernos municipales, hay como una sintonía fina de decir bueno ‘armen cooperativas’ pero no nos quedemos con la organización de las cooperativas. Desde el gobierno hay asistencia técnica y capacitación; hay asistencia financiera últimamente también está muy bueno que se les da una serie de elementos de insumos, de equipamientos, de herramientas. Se generan oportunidades de mercados con los convenios con los municipios para realizar obras públicas. Además, las cooperativas están exentas del pago del impuesto a las ganancias que no es un dato menor y ronda el 35 por ciento al año.

¿Cuántas cooperativas se crearon en medio de la pandemia?

En formación de todo este proceso van 78 cooperativas que he armado, desde la capacitación. Esto es importante, porque ha habido un desguace de las cooperativas en la época de (ex presidente Mauricio) Macri con el famoso trámite a distancia. Era deliberado, quería limpiar el país de cooperativas que según ellos ‘no eran útiles, no eran significativas ni aportaban nada’. A veces es cierto, también hay cooperativas que se relajan, no cumplen con las normas legales, la norma estatutaria administrativa contable, no hacen la asamblea en tiempo y forma o no aprueban sus balances y sus mandatos están vencidos. Pero fue terrible, en total 30.000 cooperativas dieron de baja en el país durante la administración de Macri y lo que estamos haciendo ahora es reafirmar el modelo cooperativo bajo ciertas condiciones de previsibilidad, de confianza, de transparencia.

¿Cuál es la cantidad aproximada de cooperativas existente en el país y el mundo?

A nivel mundial, se habla de tres millones de cooperativas, de 1.250 millones de personas asociadas con una generación de trabajo genuino de 280 millones de personas y una facturación anual de 27 millones de dólares, o sea, las 300 empresas cooperativas más grandes facturan ese nivel de ingresos o de utilidades. Si nos limitamos al ámbito nacional, se reduce y se ha reducido mucho después de la gestión del gobierno de Macri que ha pegado muy fuerte e impactado negativamente en el fortalecimiento del desarrollo cooperativo. Pero, en este nuevo tiempo, se mantienen las cooperativas esenciales en Misiones, que son las de servicios públicos, con una gran cantidad de asociados, como las cooperativas Eléctrica de Eldorado o de Oberá y, se sostienen en gran medida, las cooperativas agrícolas, mediante los productores asociados.

Productividad y solidaridad

La ministra de Acción Cooperativa, Mutual, Comercio e Integración, Karina Aguirre, al presentar la previsión presupuestaria para el año 2021, había destacado que el cooperativismo “sintetiza la esencia misionerista, en lo

que tiene que ver con la productividad y con la solidaridad”. Destacó entonces que “no hay otro Ministerio de Acción Cooperativa en la Argentina”.

Fuente: El Territorio