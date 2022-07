La reconocida compañía cultural “La comunitaria” se presenta hoy en Eldorado, luego de presentarse días pasados en Posadas y el miércoles próximo se presentará en Puerto Libertad.

Con el lema” Sembrar Cultura para el Arraigo. De la pampa a la tierra colorada” avanza la caravana por Misiones.

En Eldorado habrá dos actividades, el lugar será el Parque Schwelm, en el km 1 de la ciudad, en el salón comunitario que queda al lado de la escuela.

A partir de las 16 hs se desarrollará el taller de teatro comunitario «La potencia de lo colectivo», la dinámica será de intercambio entre grupos y público presente.

A las 19hs se presentará «La Gata y El Ratón» obra de teatro infantil de La Comunitaria.

El día miércoles la actividad seguirá en Puerto Libertad

Lugar: Parque Acuático Ruta Nac 12 km3374

ADVERTISEMENT

14hs Taller: El Rol de la Cultura en el Arraigo Rural. Intercambio de organizaciones cooperativas rurales y culturales.

16hs Función de «Se Cayó el Sistema, disculpe las molestias» en Parque Acuático de Libertad.

La Gata y El Ratón

La gata holgazana no quiere estudiar ni ir a la escuela de animales: solo quiere dormir y comer. La abuela, cansada de que el Ratón Malón le vacíe la cocina, le da una última advertencia a la gata: o atrapa al ratón, o se tiene que ir de la casa. Pero hay un problema: la gata holgazana no sabe lo que es un ratón. El Ratón Malón se aprovechará de eso, y buscará engañar a la gata para seguir haciendo de las suyas. En el transcurso de la obra, los personajes aprenderán el valor de estudiar y aprender, pero también la importancia de no mentir.

Contactos:

Cecilia 3751-442457

Dana 3751-619439