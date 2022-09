Hay un festival colgado en las paredes, la troupe de Seattle y el maestro Charly no desentonan, en su destino de poster comparten rock, arte y anécdota. Los sonidos se entremezclan y amplifican desde las potentes imágenes en ese universo sensorial creado por el diseñador gráfico y serigrafista Santiago Pozzi.

El artista nacido en Capital Federal y especializado en gráfica musical expone en Posadas Cosmos Psicodélico, en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento y, ayer dio una charla en la que compartió detalles de su proceso creativo y la composición de sus diseños.

En el primer minuto proyectó una imagen, un Snoopy con fondo de colores: “Estuvo colgado en mi habitación durante mi infancia, yo nací en Buenos Aires pero me crié en Venado Tuerto en Santa Fe, mi mamá lo compró y lo colgó, yo la verdad que me acordé hace poco y empecé a buscar la imagen en internet”, dijo, y completó: “Lo muestro porque todo lo que yo hago está en ese poster de mi niñez, es como una semilla, lo que yo hago tiene muchas raíces y antecedentes. Yo no considero que mi trabajo sea súper original, más bien quiero hacer las imágenes que me gustan ver y en el fondo lo que estoy tratando de lograr es recuperar esa sensación de la infancia”.

Antes de su encuentro con el público en un colmado Teatro de Prosa, Pozzi. sobre su obra definió: “En el caso de los pósters son realizados como parte de promoción y merchandising de los shows y son a la vez piezas de arte y de colección para los fans de una banda y los afiches buscan comunicar algo”.

A su vez, sostuvo que más que como artista se identifica como diseñador: “Me especializo en gráfica musical, hago posters o afiches, con serigrafía que es una técnica de impresión artesanal, también arte de discos e ilustraciones para libros como por ejemplo para la editorial Gourmet Musical”.

Acerca de las piezas que integran la muestra describió que hay pósters de conciertos de bandas internacionales y nacionales, festivales, también el arte de libros y álbumes como CD y vinilos y remeras. Se pueden apreciar la icónica lámina de la visita de Pearl Jam, donde el Gauchito Gil se enfrenta al “monstruo mutante de la sojización transgénica”, también hay un póster de la fecha de Blind Melon, Soundgarden, un homenaje a Cerati y, entre los artes de tapa de discos se halla el de Ramón Ayala, Monte Adentro (2021).

Arte tangible

La producción de Pozzi es física en un mundo cruzado por lo digital que vuelve casi todo más intangible. Sin embargo, este formato de tacto real es el que le permite crear sus imágenes con predominancia de colores vibrantes, ácidos y eléctricos y donde pone a jugar lo gráfico con tipografías para componer conceptos que abrevan en la cultura universal y de estas sureñas tierras.

“Yo empecé a hacer los afiches más o menos en 2010, en nuestro país casi no había, yo traía una experiencia de lo que había visto y aprendido trabajando en un taller en California y empecé a contactarme con promotores de shows y con bandas”, relató sobre sus comienzos.

En la consolidación de un estilo personal rescata el hacer artesanal sin dejar de lado la herramienta y apoyo de la tecnología.

“Este tipo de diseño o arte en formato físico se referencia más con otras épocas, pero los formatos funcionan en cualquier momento; yo con mi trabajo quiero mostrar el valor del formato físico más allá del momento en que estemos, hoy mucho pasa por lo digital y todo se vuelve mucho más intangible”.

Sobre dónde están sus carteles, muchos de ellos agotados, reflexionó. “El fan de una banda, el que escucha música, quiere tener en su casa un elemento para decorar, ver, para tocar y escuchar, entonces el disco físico, el vinilo, los afiches son piezas que los fans pueden tener en sus casas y siempre acordarse y volver a ese recital”, cerró.

Para agendar

Cosmos Psicodélico

La muestra de Santiago Pozzi se exhibe en el Centro de Arte del Parque del Conocimiento, hasta fin de mes. Se puede visitar de martes a viernes de 8 a 18 y sábados de 15 a 19. Para turnos de visitas grupales escribir al correo electrónico hqescuelas@gmail.com y, para saber más sobre el artista, en Instagram @SantiPozzi