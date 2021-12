Con dos títulos y con la continuidad de Gallardo el Millonario cerró el año, pero el mercado de pases de River para la próxima temporada de a poco comienza a moverse. La danzas de nombres ya comenzó, pero también se produjo una renovación, un retiro y una finalización de contrato.

El mercado de pases de River no tiene grandes novedades por el momento, aunque ya no contará con dos de sus tres arqueros: Germán Lux y Enrique Bologna no continuarán en Nuñez. Poroto decidió retirarse de la actividad, mientras que el Beto terminó su contrato y jugará en Banfield.

Por otro lado, la dirigencia de Nuñez extendió el vínculo con Enzo Fernández, uno de los preferidos de Marcelo Gallardo y con una gran proyección. El volante extendió firmó hasta el 2025 y se le puso una cláusula de rescición de 20 millones de dólares.

Además, Jonatan Maidana continuará en el club durante el año próximo y aunque aún no estampó la firma por un nuevo vínculo, ya le dio la palabra a la dirigencia que lo hará cuando regrese de las vacaciones. La continuidad del zaguero es importante para el vestuario, ya que es uno de los grandes referentes y ahora, tras la salida de Ponzio, quedó como el más antiguo del ciclo Gallardo.

Poroto Lux anunció su retiro tras la consagración con River

El arquero Germán Lux resolvió en las últimas horas abandonar la actividad futbolística, luego del título alcanzado por River Plate en el Trofeo de Campeones el pasado fin de semana.

“Tuvimos una charla con Marcelo (Gallardo) y llegamos a la conclusión de que era hora de darles lugar a los chicos del club, a los arqueros más jóvenes”, expresó el guardavalla, de 39 años.

El santafesino comentó que para “abrir una nueva etapa hay que cerrar la anterior”, dijo en declaraciones a TNT Sports.

ADVERTISEMENT

Luego de la goleada a Colón de Santa Fe (4-0) en Santiago del Estero que permitió la conquista de una nueva estrella para la entidad de Núñez, el arquero decidió ponerle punto final a su carrera.

Lux disputó 65 encuentros con la institución en diez temporadas en las que se alistó, entre 2001 y 2021. También defendió las camisetas de Mallorca (2007-2011) y Deportivo La Coruña (2011-2017), en el fútbol español.

Enzo Fernández renovó su vínculo con River hasta diciembre de 2025

El mediocampista Enzo Fernández renovó su vínculo con el campeón River Plate hasta diciembre de 2025. De acuerdo a lo revelado por la propia institución de Núñez, el jugador, de 20 años, extendió su contrato por cuatro temporadas, con una cláusula de rescisión estipulada en 20 millones de dólares.

Al cabo de la temporada 2021, Fernández, junto a su compañero Braian Romero (con pasado también en Defensa y Justicia), logró cuatro títulos: Copa Sudamericana 2020 y Recopa Sudamericana con Defensa y Justicia, más Liga Profesional y Trofeo de Campeones con River Plate.

En su permanencia en el Millonario, Fernández jugó 40 partidos, con 2 goles y 5 asistencias.

Banfield acordó el retorno del arquero Enrique Bologna

Banfield acordó en las últimas horas el retorno del arquero Enrique Bologna, surgido en la institución y que defendiera la valla de River Plate en las últimas cinco temporadas.

“Bologna es muy buen arquero, con gran experiencia para jugar en la próxima Copa Sudamericana, a la que clasificó Banfield, con el que se acordó todo de palabra”, señaló a Télam una fuente del entorno dirigencial.

“Hasta enero que viene no podrá firmar el contrato porque su vínculo con River vence el 31 de diciembre próximo. Se sabe que (Marcelo) Gallardo lo quería retener, pero el ‘Beto’ vuelve para darle una mano al equipo y retirarse en el club donde se formó”, amplió el informante.

A Bologna se lo espera el lunes 3 de enero en el polideportivo Alfredo Palacios de Luis Guillón para que se sume a los dirigidos por Diego Dabove, que a partir de esa fecha comenzarán los trabajos de pretemporada.

La pretemporada de River

El plantel que dirige el DT Marcelo Gallardo reanudará la actividad el sábado 8 de enero y en los días subsiguientes, una delegación viajará a Fort Lauderdale (Estados Unidos), ciudad en la que diseñará labores de pretemporada, por casi dos semanas.

En el rubro incorporaciones se producirá la vuelta del arquero Ezequiel Centurión, quien finalizó su préstamo en Estudiantes de Caseros, y regresará, ante las partidas de Enrique Bologna (firmó con Banfield) y Germán Lux.

También existe la posibilidad de que retorne el zaguero central Emanuel Mammana, quien no tuvo el rodaje esperado en la temporada 2021 en el Zenit San Petersburgo ruso.