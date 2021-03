Ricardo Maciel, vicepresidente del y representante del en ese organismo, destacó la importancia de la apertura del mercado exportador de yerba mate en Argentina, con la posibilidad de exportar ese producto a la India.

“Es una gran oportunidad, esta semana se resolvió el poder exportar yerba mate a un país donde no era posible debido a que no formaba parte del nomenclador de los protocolos comerciales de la India, por lo que la yerba mate ingresaba como un té y eso derivaba en un arancel muy alto. A partir de esta firma de convenio comercial, la yerba mate ingresará como un producto diferente al té, lo bueno de esto es que viene a completar una etapa que se inició en 2015. Los resultados fueron muy alentadores”, comentó Maciel.

Maciel explicó que “se hicieron muchas degustaciones, el té verde forma parte de su producto estrella, y encontraron muy similar las bondades de nuestra yerba a lo que es el té verde. El trabajo se realizó en Nueva Delhi, Bombay y Calcuta. La consultora que nos permitió hacer este trabajo visitó Misiones en 2016 cuando entonces el gobernador era Hugo Passalacqua, quién expresó el interés y el acompañamiento de la provincia en tener una apertura al mercado de la India. Cuatro empresas hicieron camino en la India para adaptar sus posibilidades de venta, incluso la cooperativa Santo Pipó ya tiene una marca en ese país”.

“Ellos a partir de las redes digitales tienen la información de los productos y están muy interesados en consumir un producto que tiene una historia de desarrollo, que tiene mucho que ver con una cuestión cultural. Para ellos significa consumir historia y paisaje”, mencionó.

Maciel detalló que luego de 2 años de impasse por no tener los protocolos, a poco tiempo de asumir como gobernador lo incorporó en su agenda y se mantuvo en reuniones con Cancillería y Agricultura (Ministerio de Agricultura de la Nación) para transmitir la necesidad de la firma de protocolos.

“Ya hay un trabajo hecho que facilita a las empresas empezar a comercializarlo. A partir de ahora formará parte de manera formal como exportación de yerba mate”, resaltó.

“Esto puede parecer para nosotros un volumen pequeño porque aquí consumimos mate y compramos paquetes de 1 kilogramo, pero ellos consumen estos saquitos 6 o 7 veces por día por lo que en volumen se asemeja bastante, además los saborizan con otros productos locales como el jengibre o el limón”.

El vicepresidente del INYM opinó que para Argentina y especialmente Misiones es una oportunidad comercial única. “Venimos de 2 o 3 años de buen escenario para el sector productivo, donde los precios que están a pagar están por encima de los valores oficiales que se acuerdan, esa situación se da porque hay un equilibrio entre la producción y la demanda, pero este escenario también incentivará a mejorar los yerbales y que algunos se incorporen a producir. Estamos adelantándonos a estos ciclos donde la oferta supera a la demanda y genera una crisis”.

Precio por laudo de Nación

En el INYM no se llegó a un acuerdo al precio de la yerba, por lo que se definirá en el Ministerio de Agricultura de la Nación y sobre el tema Maciel afirmó que esperan que el valor que se logre “se aproxime por lo menos a los valores que tiene la grilla de costos del Instituto; hoy el precio se paga por encima de su valor. No pudimos llegar a un acuerdo porque la industria correntina ofertó un valor de $26 por kilogramo de hoja verde, cuando ya se está pagando como un piso de $35. Pretendemos que no quede por debajo de los $30. También entendemos y acompañamos del Gobierno en que el precio lo podemos defender y colocar a partir de la decisión del Instituto, pero por otro lado debemos trabajar en garantizar un estado del mercado que beneficie al productor, que significa trabajar mucho en la fiscalización”.