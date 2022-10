Como estaba programado comenzaron ayer las obras de mantenimiento y control para determinar las condiciones en que se encuentra el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación. Hoy será la segunda y última de las primeras jornadas de mantenimiento de este viaducto que une los dos países desde hace 32 años.

Desde ahora y durante los próximos 8 meses, se irán verificando cada uno de los 124 obenques; es decir se estudiará un obenque por día, indicó a El Territorio Rodolfo Andrujovich, jefe del Distrito 15 de la Dirección Nacional de Vialidad en Misiones.

Para facilitar la tarea de los técnicos, tanto desde el Centro de Frontera de Posadas y desde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), solicitaron limitar ayer el cruce, aunque no se presentaron mayores inconvenientes en la circulación ni del lado paraguayo ni argentino.

“Durante toda la mañana, se cortó unos 15 minutos. Luego el flujo fue casi normal, por el gran trabajo realizado por la Armada paraguaya de un lado y Gendarmería Nacional del lado argentino”, explicó a este matutino Cristian Castro coordinador del Centro de Frontera. De esta manera no se registraron complicaciones en la circulación sobre el viaducto.

No obstante para hoy también se pide circular con precaución y de ser posible evitar el cruce para no perturbar el trabajo en el lugar.

La inspección

El ingeniero Andrujovich indicó que la tarea de ayer comenzó con la elección de algunos obenques -que son los tensores del puente- para verificar los elementos de anclajes, el tipo de rosca y medidas utilizadas para definir las herramientas a ser utilizadas en forma posterior. Como se indicó la tarea se extenderá en los próximos meses.

Luego, cada uno de los obenques serán sometidos a un esfuerzo mayor para determinar la resistencia de los tensores y definir si aún tiene vida útil o se requiere algún cambio.

Si bien con anterioridad se hicieron algunos estudios mediante sensores por tres o cuatro días, ahora se profundiza la tarea de inspección para determinar cómo están los cables que son sometidos a constantes presión y alargamiento a raíz del gran uso diario.

Ayer, lo que representó la primera jornada de inspección del puente se extendió desde las 7 de la mañana hasta las 15.

Según el coordinador del Centro de Fronteras de Posadas, Cristian Castro, no fue necesario proceder a un corte total del viaducto al haberse aplicado un mayor control. La modalidad continuará hoy de la misma manera, por lo que de no producirse algunos inconvenientes, tampoco habría mayores problemas para circular, aunque se recomienda evitar en caso de no existir urgencias para hacer uso de este paso.