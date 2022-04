Un video muestra el momento en el que la vecina agrede a los trabajadores municipales luego de que le comunicaran que el trámite que necesitaba no podía realizarse en dicha dependencia.

Se enojó y agredió a empleados del Registro Civil

Momentos de tensión y violencia se vivieron este jueves en el Registro de las Personas de Mar del Plata, donde una mujer estalló de bronca contra los empleados municipales mientras intentaba realizar un trámite. Ante la falta de respuestas, ella reaccionó con insultos y lanzando sillazos.

Gracias a un video filmado por una de las trabajadoras de la delegación situada en Independencia y Garay, en la mencionada ciudad balnearia, se puede observar el momento en el que la vecina protagoniza una acalorada discusión con un empleado del lugar, a quien le grita e insulta por la respuesta a su consulta.

En medio del ataque de furia, la agresora comienza a golpear la mampara plástica que se instaló en los escritorios de los trabajadores como medida de prevención por el COVID-19, y, no conforme, luego arroja una silla contra trabajador que la estaba atendiendo.

“¡Hijo de puta, sí, filmame!”, grita desaforada la mujer, mientras agarraba todo objeto que se le cruzaba en su camino para lanzarlo hacia los mostradores de atención al público.

Frente a este escenario, un hombre intenta calmar a la mujer y la va guiando hacia la salida, pero ella se las ingenia para continuar con su descargo mientras todo era registrado por el teléfono móvil de un agente registral.

Según pudo saber el medio 0223.com, el lamentable episodio se desató cuando la mujer fue a realizar un trámite para el cual necesitaba la partida de nacimiento de su padre, nacido en Chile. Pero pese a su gestión, en el Registro de las Personas marplatense le informaron que no podían acceder a la documentación requerida, por lo que le sugirieron que la tramitara en el Consulado del país trasandino.

Horas después de conocer el video que exhiben las agresiones de la vecina contra los empleados municipales, desde el Registro Provincial de las Personas bonaerense emitieron un comunicado en el que repudiaron el hecho de violencia y brindaron más detalles de lo ocurrido. “En este caso en particular la ciudadana involucrada necesitaba realizar la rectificación de una partida de nacimiento, no contando con la totalidad de la documentación necesaria para ser presentada en forma”, dice la nota oficial.

Asimismo, las autoridades agregaron que el trámite por el cual estaba consultando la mujer no pudo llevarse a cabo porque “no contaba con la legalización consular de la partida de nacimiento de su padre extranjero”. Y advirtieron: “Cabe destacar que para este tipo de tramitación, cuando deben presentarse partidas extranjeras, es necesario que las mismas estén apostilladas o legalizadas por los organismos consulares correspondientes para la verificación de su autenticidad”.

Por último, una fuente consultada por el citado medio marplatense aseguró que la mujer “reaccionó mal porque según dijo, alguien le había dicho que se podía hacer ahí”, pero después del descontrol “se fue pidiendo nuevamente disculpas”.

Un reclamo similar, aunque sin agresiones físicas de por medio, ocurrió días atrás en la sede del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) ubicada en la ciudad de La Plata. Allí, una afiliada se filmó mientras reclamaba a los gritos que alguien la atendiera para tramitar la rehabilitación de su hijo de 6 años. “¡Homero Giles da la cara hijo de puta! ¡Mi hijo necesita rehabilitación!”, expuso Silvia, la madre del niño.

Mientras otros afiliados aguardaban en la entrada del establecimiento a la espera de su turno, la mujer perdió la paciencia ante la falta de respuestas a su pedido de atención, grabó un video con su teléfono celular y exigió a las autoridades del instituto a que intervengan en su caso. “¡Desde la semana pasada me tienen como pelota, necesito alguien que me atienda! ¡Homero Giles! ¡Salí y da la cara, hijo de puta”, exclamó la vecina, exponiendo su enojo contra las autoridades.

El escándalo en la sede de IOMA se originó por la situación médica de Bastian, un niño que se encontraba a punto de ingresar a una cirugía en el Instituto FLENI. La escena grabada por Silvia, su madre, fue hace poco más de 15 días. Por entonces, para avanzar con la intervención, se requería que IOMA confirme el módulo de rehabilitación, algo que en ese momento no estaba autorizado.

“¡Estás haciendo mierda la obra social! ¡No es placentero para mi venir acá a gritar como una loca! ¡Bajen del noveno piso y den una respuesta! ¡Necesito que me den una respuesta ahora!”, solicitó en reiteradas oportunidades la mujer, quien en las imágenes aparece rodeada de efectivos policiales.

Frente a su insistente pedido, una empleada del lugar se acercó y le comunicó que iba a avisar a los responsables de dicho trámite para que la atendieran de inmediato. “¿Por qué me llevan a esto? ¿Por qué? ¿Si mando a pedir que vengan y no me da una respuesta?”, se quejó la mujer.

Fuentes de IOMA informaron a Infobae que el reclamo fue solucionado el mismo día, junto con la aprobación de la rehabilitación requerida, y que la atendieron el director de Asuntos Jurídicos, Mauro Pagliuca, y la directora de Programas Especiales, Nadia Daciuk.