Los trabajos sobre el paso Posadas-Encarnación serán de 7 a 10. Se reducirá la calzada y sólo un carril estará operativo mientras avancen las mediciones

Entre hoy y mañana, de 7 a 10, se realizarán estudios sobre el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas con Encarnación, Paraguay. El objetivo es analizar el estado del viaducto, además de concretar tareas de mantenimiento, puntualmente en lo que respecta a los obenques.

En las últimas semanas se viralizó un video en el que los tensores del puente registraron un movimiento anormal, hecho que aceleró los trabajos que se harán por dos días. Por ello, desde el Centro de Frontera de Posadas y desde la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), que llevará a cabo los trabajos, insistieron que por al menos 48 horas se trate de evitar el uso del paso internacional, ya que sólo funcionará un carril (de Paraguay a la Argentina) para efectuar el cruce por el río Paraná.

“Estos estudios que se harán mañana (por hoy) y el viernes estaban previstos ya que hubo una licitación realizada, pero con un video en el que se apreció cómo en un fin de semana en el que hubo una fuerte tormenta en el que se observó que uno de los tensores tenía un movimiento anormal, reenviamos el video a las autoridades de Vialidad Nacional, que se contactaron con la institución a nivel nacional y la empresa licitada para que se apresuren los estudios y realizar así la sustitución de los obenques, que son como amortiguadores de la base de los tensores para atenuar las vibraciones de la estructura”, explicó Cristian Castro, coordinador del Centro de Frontera en Posadas, en diálogo con El Territorio.

En este sentido, explicó que las tareas se realizarán entre hoy y mañana, concretamente, de 7 a 10 de la mañana para el recambio de los obenques y efectuar los estudios complementarios. “Por eso, pedimos que la gente no use el puente por estas 48 horas, que no se intente circular, salvo que haya una necesidad porque habrá demora mayor a la habitual”, afirmó.

Durante el tiempo que lleve el trabajo, media calzada del viaducto estará interrumpida. “Lo que se hará primero es la medición de la estructura, se traerán gatos hidráulicos, las herramientas para hacer el reemplazo de los obenques y dejar preparado todo para el viernes cuando se harán los trabajos. Esto necesita que al menos uno de los carriles sean inutilizados. Para ello, se está trabajando en conjunto con las fuerzas de seguridad para que el corte no sea total sino parcial, para descongestionar el tránsito, además de brindar la seguridad que se requiere”, añadió Castro.

Por su parte, Gabriel Hernán Eitner, jefe de la Sección Puentes de la DVN, explicó que los trabajos y estudios sobre el puente San Roque González de Santa Cruz se realizarán por especialistas.

“Básicamente lo que se está por hacer es tomar medidas de los diferentes tipos de anclajes que tiene el puente internacional, para dimensionar unos datos hidráulicos que servirán para la medición directa de fuerza de estos gigantes. En síntesis, lo que se está por hacer es simplemente tomar medidas de las dimensiones de unas placas de apoyo, la longitud de los anclajes roscados que tienen estos anclajes inferiores”, detalló en diálogo con el programa Acá te lo contamos por Radioactiva 100.7.

Durante el transcurso de los trabajos “se harán desvíos transitorios móviles que se irán trasladando de acuerdo al tirante en el que se tomen las mediciones. Entonces, el desvío va a ser un desvío transitorio, no un corte total y solamente se hará en el carril descendente, es decir de Paraguay hacia Argentina”, explicó.

Por otra parte, Eitner detalló que estas tareas son previas a una “evaluación exhaustiva y estudios esenciales que Vialidad Nacional realiza para determinar el estado de los obenques y el esfuerzo que están realizando”.

En este sentido, agregó que “lo que va a realizar es un relevamiento del estado actual de estos tirantes del puente que está sobre el río Paraná y que una vez que se tengan los resultados se evaluarán los pasos a seguir”.

“Para explicar mejor y que la gente entienda, estamos sacando sangre, haciendo una radiografía del puente para que cuando tengamos todos los resultados se evaluará si hay que darle una aspirina u operarlo”, se refirió al respecto.

Cruces sobre el puente

Por otra parte, Castro se refirió al actual movimiento en el puente internacional. Días atrás, desde Encarnación se decidió la implementación de la doble fila, una para extranjeros y otra para paraguayos, con el objetivo de ordenar el tránsito y evitar así los adelantamientos en el cruce del lado paraguayo.

Al respecto, el funcionario comentó que “se observa que no hay tanta fila, como había antes y no sé si tiene que ver que sea fin de mes, pero el tránsito es intenso todo el día. Desde el viernes comenzó a implementarse la doble fila para los cruces desde Encarnación a Posadas”.

Días atrás, en diálogo con este matutino, Castro comentó que hay un promedio de 15.000 cruces por día sobre el viaducto internacional, el segundo de más tránsito detrás del paso Iguazú-Foz de Iguazú (Brasil).