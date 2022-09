En la localidad de Puerto Iguazú se recepcionan siete denuncias diarias por violencia de género y violencia familiar por día. Los datos alarmantes los proporcionó en una exposición la jefa a cargo de la Comisaría de la Mujer, Rita Pagyon, durante el encuentro Mujeres Sin Fronteras.

Pagyon formó parte de un taller sobre abordaje de las violencias con perspectiva de género y diversidad que se desarrolló ayer en el Iturem por parte de la Subsecretaría de Relaciones con la Comunidad y Violencia de la Provincia. Asimismo, la oficial declaró que son muchas más las denuncias por desobediencia de órdenes de restricción de acercamiento.

Desde la Comisaría de la Mujer aseguraron que están capacitadas para actuar ante una situación de violencia en la que está en riesgo la integridad física de las mujeres y los niños. Sin embargo, se reconoció que no cuentan con el personal suficiente para satisfacer la demanda de forma inmediata.

Durante su colaboración en el taller, en el cual evacuaron las dudas de las presentes de cómo proceder ante un hecho de violencia, la funcionaria manifestó que si bien la Comisaría de la Mujer esta abocada a la defensa de la mujer y la familia, en caso de violencia las denuncias se pueden realizar en cualquier comisaría.

“Recepcionamos al menos siete denuncias por día por violencia de género, pero son muchas más las denuncias por desobediencia a las órdenes restrictivas. Es muy común que los violentos no cumplan las ordenes e intenten mantener contacto con la víctima”, puntualizó.

Respecto a las causas por violencia de género, la oficial recalcó que, pese a la gravedad del hecho y a la contención que reciben en la comisaría con la psicóloga, registran muchos episodios en los que la víctima regresa al día siguiente para retirar la denuncia.

“Nosotros no retiramos ninguna denuncia, elevamos todos los expedientes lo más rápido posible y advertimos a las mujeres que deben acercarse al Juzgado de Familia o de Instrucción”, afirmó.

Durante el taller, Sandra Galeano, titular de la secretaría, y Mónica Benítez, de la Dirección Municipal de Mujer y Familia de Puerto Iguazú, buscaron que las mujeres y hombres que pertenecen a diferentes ámbitos de la sociedad puedan acceder a conceptos claros de cómo abordar una situación de violencia y como acompañar a la víctima a fin de evitar un femicidio, la violencia machista más extrema.

Entre las observaciones durante el taller se hizo especial hincapié en la necesidad de trabajar en red, ya sea con ONG, municipio o gobierno provincial, para resguardar a las víctimas.

“El círculo de la violencia es difícil de romper, es una cuestión social directamente relacionada con los valores de las familias. Las mujeres salen de esos círculos, pero es necesario estar atentas para ayudar”, remarcó Galeano.

Durante el taller una mujer dio testimonio: “Yo viví once años violencia y no podía salir, porque no tenía cómo darles un techo y alimento a mis hijos. Hoy puedo decir que se puede salir. Yo quiero decir que el concepto ‘a esa le gusta ligar del marido’ no es cierto. No nos gusta, sólo no encontramos salida. Por eso yo hoy me dedico a ayudar».