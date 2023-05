La finalidad del Sector aguas de la Cooperativa Eléctrica de Eldorado Limitada (CEEL), es la de proveer y suministrar agua en calidad potable según normas vigentes.

En este contexto, en la jornada de hoy inició una auditoría interna en el laboratorio de la planta de tratamiento de agua potable para rectificar el cumplimiento de las normas ISO vigentes.

La responsable de este laboratorio, Carmen Koyinski, explicó a Canal 9 Norte Misionero que “desde hace siete años se implementan las normas ISO”.

“Todos los años nos vienen a rectificar, la gente tiene que estar muy tranquila de que todas las normas que están avaladas por la ISO que es el Código Alimentario Argentino, la Organización Mundial de la Salud y Estados Unidos, cumplimos con todo lo que nos piden. Las formas en que realizamos los análisis lo hacemos nosotros como cualquier otro laboratorio con normas ISO tanto de la Argentina, de Misiones y normas internacionales”, señaló.

A todo esto, destacó que “el agua que consumen los eldoradenses es agua potable, que sale de la planta y después en la redistribución puede estar más turbia o menos turbia”. “Nosotros medimos, certificamos, pedimos anualmente la calibración de todos los equipos tanto de las pesadas como de todos los instrumentos que se pueden llegar a descalibrar”, apuntó.

Detalló que en el laboratorio controlan el agua tres veces por día, después van a la red dos veces por semana en cuatro lugares diferentes, en distintos kilómetros. “Nosotros ya tenemos un organigrama hecho de forma estadística en donde mayor cantidad de habitantes, mayor cantidad la frecuencia donde vamos entonces sacamos las muestras, traemos, hacemos fisicoquímico, vemos si tenemos suficiente cloro o no, vemos si está turbia o no y de esas dos veces por semana que vamos hacemos la parte bacteriológica, hacemos una siembra de la parte que se llama microbiología, para ver si el agua está contaminada o no”, contó.

Acotó que también “una vez al año mandan a analizar muestras de pesticidas y metales pesados a otros laboratorios”. “Esa es la parte de potabilización y ahora nosotros tenemos la parte de las normas ISO para ver cómo nos comportamos dentro de los laboratorios. Por eso viene el auditor para ver qué pasó, si hicimos, si no hicimos”, sentenció.

A su turno, el jefe del sector César Esterche manifestó que este trabajo de recertificación de normas ISO “para nosotros es un orgullo primero por ser los únicos en la provincia y segundo por ser el séptimo año que rectificamos”.

“Eso hace que nosotros todos los años tengamos una mejora continua y estemos a nivel de calidad internacional ya que esta es una norma internacional, la cual hoy es auditada de forma externa y periódicamente tenemos las auditorías internas, que también nos hace mejorar día a día, así que la verdad que estamos muy ansiosos de que todo salga bien, creemos que vamos por buen camino. Hasta ahora estamos aprobando todos los objetivos, nos faltarían resolver algunos más, tipo 18 horas no hacen la devolución si certificamos o no, o qué mejoras tenemos que hacer y todo el trabajo que se realiza en el año se define hoy en un día”, explicó.

Indicó que la rectificación se realiza en forma total en todos los laboratorios “el central que es microbiológico y fisicoquímico, lo que sí se va haciendo por etapas porque son distintas carpetas que el auditor va viendo, porque son distintos objetivos que se planifica a lo largo del año los cuales hay que cumplir una vez finalizado el tiempo que en este caso es la fecha de auditoría, cumplir con estos objetivos que van a ser auditados, son aleatorios, no son consecutivos y una vez que se cumplan las normativas que establece la norma ISO y en este caso las IRA, hace que tengamos la rectificación ya sea con mejoras o no mejoras, o algún algún punto de no conformidad la cual tenemos que responder en 20 días, cuál va a ser el plan estratégico de mejorar esa no conformidad”, precisó.

Y aclaró que estar bajo las condiciones de las normas “para nosotros nos representa una gran exigencia, una gran mejora de profesionalismo en el laboratorio central, lo cual hace que el empleado de la cooperativa esté dentro de capacitaciones, esté dentro del margen operativo y que tengamos toda la instrumentación de punta que determina la calidad de la 9001, esto hace que nosotros seamos líder en lo que sea calidad de análisis de laboratorio, en lo cual también nos hace que seamos únicos en la provincia”.

“Hay muchos otros laboratorios, el nuestro está abajo de normas internacionales lo cual hace que la calidad de la operatoria del laboratorio esté dentro de esos estándares”, aseveró.