La justicia provincial ordenó embargar las cuentas de la Cooperativa Eléctrica de Eldorado (CEEL) en el Banco Macro por una deuda de más de 176 millones de pesos con Energía de Misiones SA (EMSA). Se trata de una medida preventiva, que implica la inmobilización de los fondos bancarios.

Al respecto, Claudio Ramírez asesor jurídico de la CEEL dialogó y dijo: «es una medida cautelar provisoria que se puede tomar en proceso, en este caso de una situación que inició 2021 en Posadas, un reclamo por facturas no pagadas que según EMSA que son de mayo, junio, julio 2020, se hizo la demanda, hicimos nuestra defensa, hicimos pericias contables, estamos en tramites y el expediente esta a punto de entrar a sentencia. Nos sorprendió este embargo porque a nuestro entender no se esperaba».

«No sabemos motivos, lo único que se me ocurra es que hayan apuntado a la existencia de peligro de que el deudor esconda bienes, cosa que es improbable o imposible en nuestro caso».

El embargo es por una deuda de 141 millones y llega a 176 millones de pesos con intereses: «nosotros no tuvimos posibilidad de conocer el contenido, estos expedientes son reservados. Lo único que tenemos es que el banco nos dijo sobre el oficio judicial que viene del juzgado que dispone sobre este embargo preventivo, pero tienen la obligación de notificarnos las demandas, cosa que no hicieron».

«No sabemos a donde a puntar, haríamos una defensa a ciegas, a una empresa de servicios públicos no se puede embargar, menos preventivamente, debían proponer que se dé en garantía propiedades».

En ese sentido, señaló: «EMSA pretende cobrarnos la facturación de varios pedidos cuando ella no abona a CAMESA a la que le debe 42.636.187,17 de pesos. Hicieron un acta de acuerdo que es la deuda existente y la que se pagaría en 96 cuotas con intereses a la mitad y eso pedimos por escrito, insistimos en eso; que EMSA cierre ese acuerdo. La idea que se nos incorpore en ese paquete para pagar en 96 cuotas y con 50% de reducción de interés. Si se aplica el plan que estableció Nación a Emsa pedimos ser beneficiadas las entidades que dependen y tener tranquilidad de ese plan de pago».

Ramirez comentó que la entidad cooperativista está pagando la totalidad de la factura; «siempre ronda entre 95 a 100% desde que esta administración asumió».

Como seguir: «se podría pedir que evalúen un bien cualquiera de la cooperativa, cubrir ese monto y reemplazar por el dinero embargado. Lo único malo que veo es que pudiendo recaer sobre algún inmueble van sobre el dinero porque en medida cautelar no le sirve ni a ellos ni nosotros. Esto nos causa daño inmenso no se puede pagar proveedores, sueldos y a EMSA tampoco hasta que haya fallo definitivo. Espero instrucciones del consejo de administración para que me digan como proceder, creo que no debemos esperar a que nos notifiquen, seguramente haremos presentación y la jueza trasladara a EMSA y resolver tema de sustitución que podrían pasar 10 a 15 días que dinero estaría inmovilizado por lo que pedimos además que se ponga el dinero en plazo fijo para no poder financieramente».

Claudio Ramirez Asesor Juridico de la CEEL.