Los principales destinos turísticos argentinos reportaron altísimos niveles de reservas hoteleras para los cuatro días de este fin de semana largo, por los feriados de carnaval, según autoridades provinciales y municipales que esperan despedir el verano con ocupación plena, shows musicales y buen clima.

Tras coincidir en que lograron una temporada estival «muy exitosa», los funcionarios consultados por las corresponsalías de Télam afirmaron que las reservas hoteleras estaban entre el 80 y el 95% en la costa, las sierras, Puerto Iguazú y en localidades cordilleranas desde la Puna hasta la Patagonia.

El presidente del Ente Municipal de Turismo Iguazú (Iturem), Leopoldo Lucas, precisó a Télam que «se visualiza una buena cantidad de reservas de grupos turísticos que vienen de distintos puntos del país, como Córdoba, Buenos Aires, Chaco, Entre Ríos, Santa Fe, entre otros».

Este destino espera «alrededor de 25.000 visitantes durante este fin de semana largo, que suele ser siempre una de las temporadas más altas que tenemos», añadió.

Esta situación no es nueva, y no sorprende a los misioneros, puesto que tradicionalmente el feriado por carnaval suele ser uno de los fines de semana extra largo más importantes para el destino Iguazú. Si bien esta fecha festiva el año pasado no llegó a los números a los que los operadores turísticos acostumbraban, marcaron una tendencia que este año se afianza con el pasar de los días.

Ante esot, desde el Parque Nacional Iguazú recuerdan a los visitantes que el horario de atención al visitante es de 8 a 18 horas. Cada una de las personas que busque disfrutar de una de las 7 maravillas del mundo debe exhibir el pase sanitario o esquema de vacunación de covid completo, al momento del ingreso al área protegida. Si bien es un espacio al aire libre y no es obligatorio el uso de barbijos, el pase sanitario sí lo es.

Cabe destacar que las entradas al Parque son adquiridas únicamente por el sistema de venta online, ingresando a la página https://ventaweb.apn.gob.ar/reserva/parques, donde cada visitante seleccionará día y horario de visitas que debe respetar.

