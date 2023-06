El senador nacional Maurice Closs busca que se reduzca la brecha de precios de los combustibles, que en ocasiones llega hasta el 20% entre provincias como Misiones y Buenos Aires, creando una fuerte asimetría interna. En la iniciativa, señala que los costos del transporte de los combustibles no justifican una diferencia mayor al 5%.

El legislador nacional misionero Maurice Closs presentó un Proyecto de Ley con el objetivo de reducir la diferencia de precios de los combustibles entre distintas regiones del país y entre estaciones de servicio de bandera. La propuesta busca establecer un límite máximo del cinco por ciento en la disparidad de precios para los mismos productos y marca de combustibles en todas las estaciones de servicio.

El proyecto de ley presentado por Closs abarca tanto a las estaciones de servicio vinculadas mediante contratos de suministro como aquellas en las que las compañías petroleras o subsidiarias tengan alguna forma de participación. El legislador argumenta que, a pesar de haberse presentado numerosos proyectos para uniformar los precios del combustible en todo el país, la industria ha utilizado el costo logístico como justificación para mantener las diferencias de precios, lo que ha obstaculizado el avance de dichas iniciativas.

Closs sostiene que el diferencial de precios en el territorio argentino no puede justificarse únicamente por el costo de transporte desde los puntos de abastecimiento hasta las estaciones de servicio, ya que este factor no debería explicar una diferencia mayor al cinco por ciento. El senador ha observado brechas de más del veinte por ciento en los precios, lo cual no puede atribuirse únicamente a los costos de transporte del combustible en el interior del país.

El representante por la provincia de Misiones advierte que esta desigualdad no solo afecta el costo de los productos que llegan a las provincias para su distribución y consumo, sino también dificulta la inserción de los artículos regionales en los grandes centros de consumo. Closs destaca que los habitantes y productores del interior no deberían sufrir el impacto de esta distorsión, que ha sido impulsada por la necesidad de reflejar un índice de precios más bajo en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y ha sido sostenida por todos los gobiernos nacionales.

Por último, el legislador enfatiza que el Poder Ejecutivo cuenta con todas las herramientas necesarias para monitorear los precios en las estaciones de servicio, lo que implica que el mercado de combustibles es transparente y no existen excusas para seguir permitiendo el establecimiento de precios diferenciales sin justificación, que perjudican al interior del país.

Así, el proyecto de ley propuesto por Closs busca garantizar una mayor equidad en los precios de los combustibles en todo el territorio argentino.