Presentaron bombones con Yerba Mate y sabores de la Tierra Colorada

Como Sommelier de Yerba Mate siempre busco innovar y aplicar nuestra infusión nacional en productos gourmet y de esta manera utilizar todas la bondades y sabores de la yerba mate, para acompañar y potenciar productos. En esta oportunidad junto a María Lorena Galasso propietaria de Las Romeas Chocolate & Design, nos unimos para crear una caja premium de bombones con yerba mate y productos de mi querida Misiones, conectando lo que nos une, el mate. De esta alianza surge una propuesta especial para regalar y compartir con mamá en su día.

Haciendo un poco de historia los primeros árboles del cacao crecían de forma natural a la sombra de las selvas tropicales de las cuencas del Amazonas y del Orinoco, hace unos cuatro mil años. Los primeros cultivadores en Centroamérica fueron los habitantes del sitio de Puerto Escondido, en Honduras, alrededor de 1100 a. C. Entre 600 y 400 a. C. se extendió a Belice también. A la temporada de la civilización olmeca, cerca de 900 a. C. es probable que la siembra de cacao fue extendiéndose en Mesoamérica. Los olmecas fueron los primeros que domesticaron y utilizaron el cacao, aproximadamente entre los años 1500 a. C.- 400 a. C., pero fueron los mayas quienes comenzaron a darle valor.

Las Romeas es un emprendimiento joven que busca encontrar el mix perfecto entre diseño y exclusividad a la hora de crear los chocolates y sus packs. Con diferentes propuestas, una altísima calidad en materia prima y belleza en la producción del producto final, siempre a la vanguardia en sabores y técnicas. Las Romeas nació a mediados del 2010, de la mano de María Lorena Galasso, también propietaria de la Agencia “Entreideas” Comunicación Visual & Otros. Con el corazón entre la estética y el chocolate, y de la mano de la creatividad, el diseño, y la pasión por el mundo del cacao fino de aroma crece su marca, a pasos agigantados, dentro de la industria de Cacao de especialidad en Latinoamerica.

Hoy por hoy, Las Romeas ya es un icono de diseño en bombonería, y el pasado 27 de septiembre celebró sus 10 años. En colaboración con Promperú en Argentina, crearon un evento exclusivo para 50 personas, entre los que se contó con la presencia de periodistas gastronómicos, y consumidores. Se pudieron degustar chocolates producidos con una amplia variedad de cacao peruano de distintas zonas del país. Los asistentes recibieron un box degustación con bombones, tabletas y otras delicatesen, por la cual pudieron disfrutar de la actividad que estuvo organizada en tres etapas.

Al comienzo, se degustaron 7 bombones de edición limitada, la colección “Latinoamérica Comunión”. Cada pieza generó un viaje a cada punto de Latinoamérica recreado a través de arte y sensaciones de sabores y texturas con cacao de origen, frutas, especias y particularidades de cada país de la región.

En la segunda etapa, se degustó el Pre Lanzamiento de tabletas de chocolate de cacao fino de aroma Tree y Bean to Bar, de la nueva línea “AMANTHEO” de Las Romeas, productos con trazabilidad, desde el grano hasta el producto final, producidas en alianza junto a productores peruanos. Estas tabletas de puro chocolate son compuestas por pasta de cacao y panella o azúcar, sin otros agregados, sin maquillajes, lo que permite poder diferenciar los distintos perfiles aromáticos del cacao de las variedades: grano Blanco de Piura, Chuncho de Cuzco y Nativo Amazónico de Bagua Grande con distintos porcentajes y/ o inclusiones.

Siguiendo con la innovación Sommelier de Yerba Mate by Karla Johan se une a Las Romeas Chocolate & Design, para crear una caja de bombones diferente, conectando lo que nos une, el mate. Esta caja de bombones premium está inspirada en historias, recuerdos, vivencias que evocan los aromas y sabores de mi infancia en Misiones. De la unión de la yerba mate, los productos de mi provincia, y el cacao de origen surgen estas diferentes combinaciones para celebrar en familia y disfrutar con mamá.

Les presentamos las cuatro propuestas de bombones con Yerba Mate:

Bombón Tierra Colorada: es de Coquilla chocolate oscuro Tumaco Colombiano 70%. Relleno Toffee de eucaliptos. La inspiración fue el sabor de los mates de la infancia en Misiones, saborizados con cedrón. Allí la tierra colorada se mezcla con la vegetación, regalándote una postal única.

Bombón Mi Primer Mate: de Coquilla chocolate blanco de granos colombianos con toques de yerba mate y relleno de crocante de coco y ganache de yerba mate. “Todos tenemos en nuestra memoria olfativa el primer mate, el mío lo hizo mi madre y fue de leche con coco rallado” cuenta Karla.

Bombón Aires del Sur de Francia: bombón de Coquilla Chocolate blanco Tingo María, Huánuco, Perú 70%. relleno de cremoso de chocolate y ganache de lavanda. Inspirado en la sensación de haber saboreado por primera vez un mate con lavanda.

Bombón Dulzura de la Oma: de Coquilla chocolate oscuro Carenero Superior Venezuela 70% y relleno con Coulis de frutos rojos y cremoso de Hibiscus. “A mi abuela la llamábamos Oma, por su origen europeo, este me recuerda a ella y su chocolate con hibiscus!” cuenta Karla.

Homenaje a momentos compartidos, a mates en familia, un regalo ideal para despertar los mejores recuerdos junto a mamá en su día, a través de la memoria olfativa y deleitarnos con sabores únicos.

Podes adquirirla en:

www.sommelierdemate.com.ar/www.soygourmet.com.ar/@alma.cendeamigos /@lasromeas

Por: Karla Johan Lorenzo

Sommelier de Yerba Mate