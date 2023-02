Según informó Waldemar Laumann, presidente de la ABVM, varios cuarteles de la provincia suspenderán el trabajo en la ruta 12 por una deuda salarial de la empresa concesionaria. La empresa tiene un convenio suscripto con la Federación de Bomberos Voluntarios de Misiones, pero les adeudan casi cinco meses, es por esta razón que los bomberos decidieron interrumpir la prestación.

“Los bomberos somos voluntarios pero el costo de funcionamiento no es gratuito. Se Seguía aguantando por una cuestión propia de los bomberos pero la situación se agravó muchísimo y no dá para más. La empresa Corredores Viales S.A. con carteles ha firmado convenios que no pagaron, hay contratos que no fueron devueltos la empresa. En verdad Estamos a la deriva porque se vuelve Imposible afrontar los costos de mantenimiento”.

“El voluntario es el bombero, lo hacemos de manera gratuita pero no la autobomba que necesita gasoil, seguro, neumáticos etc. esa es la cuestión que planteamos”. Si bien no precisó la cantidad de cuarteles que se adhieren a la medida estimó que la mayoría estará interrumpiendo el servicio. “Montecarlo y Candelaria ya no irá a la ruta, en breve se conocerá que pasará con los demás cuarteles, hay muchos en los cuales sus presidentes están de vacaciones” agregó.

Vale recordar que en marzo de 2021, el presidente del Consejo de Federaciones de Bomberos Voluntarios de la República Argentina, Carlos Alfonso, estuvo en Montecarlo donde participó de un acto para la firma de Convenios con Corredores Viales S.A. para las (16) Asociaciones de la Federación Misionera. En la ocasión destacó fervientemente el carácter histórico de este Convenio y remarcó la importancia de que todas las instituciones de bomberos voluntarios que están sobre las rutas concesionadas a través de Corredores Viales S.A. tengan convenios que les permitan recibir un aporte por parte de la empresa para solventar gastos de operatividad y funcionamiento.

Al parecer el fuerte apoyo comprometido en ese momento quedó en el olvido y la realidad indica que los bomberos voluntarios dejarán de intervenir sobre el corredor vial de la ruta nacional 12, por la deuda que tiene La empresa Corredores Viales S.A.